Moderna-vaccine kommer til Danmark fra næste uge

Med godkendelsen af Moderna-vaccinen vil Danmark fra næste uge råde over to typer vaccine mod corona.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Det er dejligt, at vi nu vil råde over endnu flere vacciner i det danske vaccinationsprogram,' siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i pressemeddelelsen.

'Men her i starten får vi desværre ikke så mange vacciner, som vi kunne ønske, og derfor prioriterer vi fortsat forebyggelse af alvorlig sygdom og død højest og fordeler vaccinerne efter det princip, efterhånden som de kommer,' fortsætter han.

'Derfor må man ruste sig med lidt tålmodighed, hvis man ikke er en af de grupper, som først får tilbud om vaccination. Alle, som vaccinerne er godkendt til, skal nok få tilbuddet om vaccine senere på året, når vi får flere vacciner'.

Modernas vaccine blev godkendt 6. januar i år af EU, efter anbefaling fra det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Sundhedsstyrelsen kommer ikke nærmere ind på, hvornår vaccinen vil komme til Danmark.