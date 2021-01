Modernas vaccine ankommer til Danmark tirsdag

De første 5000 doser af coronavaccinen fra Moderna ventes at ankomme til Danmark tirsdag.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en mail.

Alle doserne vil blive taget i brug i Region Syddanmark.

Sundhedsmyndighederne har besluttet i første omgang kun at sende Moderna-doser til én region, fordi den første leverance er begrænset.

Halvdelen af den første sending vil desuden blive tilbageholdt for at sikre, at der er vacciner nok til andet stik, oplyser SSI videre.