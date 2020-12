Modernas vaccine tæt på godkendelse

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har ikke nye indsigelser eller bekymringer omkring nye data vedrørende Modernas vaccine mod coronavirus.

Det viser dokumenter, som blev offentliggjort tirsdag. Det baner vej for en amerikansk godkendelse af en anden vaccine, som er lettere at håndtere.

FDA udtrykker sig optimistisk om vaccinen. Der 'er ikke fundet anledning til specifikke bekymringer, som kunne udelukke en nødgodkendelse', hedder det.

Det er et stærkt signal om, at de eksperter, der skal mødes torsdag for at se på de nyeste data, vil stemme for at godkende Modernas vaccine.

Hvis det sker, kan selskabet allerede på mandag begynde arbejdet med at sende de første seks millioner doser ud til klinikker i hele USA.

Vaccinen har ifølge dokumenterne en effektivitet på 94,1 procent.

Den beskytter yngre mennesker lidt bedre end ældre. For testpersoner under 65 år er effektiviteten 95,6 procent, mens den er 86,4 procent blandt personer på 65 år og opefter.

I de forsøg, der er gennemført med 30.400 frivillige, blev i alt 196 mennesker syge med covid-19. Af dem havde 11 fået vaccinen, mens 185 havde fået placebo.

Medlemmer af FDA's stab siger, at vaccinen, som skal gives i to doser, er meget effektiv. De har ingen bekymringer for sikkerheden, når vaccinen gives til personer på over 18 år.

USA har planer om i denne måned at give 40 millioner vaccinedoser. Vaccinen skal gives i to omgange.

Antallet omfatter både vaccinen fra Moderna og vaccinen fra Pfizer og Biontech.

Den sidstnævnte blev nødgodkendt fredag. Men den skal opbevares ved meget lave temperaturer og er derfor mere krævende at transportere og opbevare.

Mandag rundede det samlede dødstal blandt coronasmittede i USA 300.000.