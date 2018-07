Modig løvinde forsvarer sin unge mod 14 vildhunde

At mødre vil gøre alt for deres børn er en sandhed, der også gælder i dyrenes verden.

Det fik Shalin Fernando syn for på nærmeste hold, da han under en safaritur i Moremi vildtreservat i afrikanske Botswana blev vidne til et dramatisk opgør mellem en stor gruppe afrikanske vildhunde og en enkelt løvinde, der forsvarede sin unge.

- Da vi ankom til stedet, nærmede de sig løvinden og hendes unge, og begyndte at true dem.

- Jeg var lamslået, og blev bekymret for løvinden og ungen, fortæller Shalin Fernando.

Ifølge safariguiden havde løvinden mistet alle sine øvrige unger til vildhundene, men hun havde tilsyneladende lært lektien.

Mens moderen kastede sig frygtløst ind i den ulige kamp, fik hendes unge nemlig masser af tid til at stikke af og gemme sig.

Efter et intenst opgør besluttede vildhundene sig for, at en fuldvoksen løve alligevel var for stor en udfordring, og de opgav derfor angrebet, men ikke uden skader.

- Vi så dem dagen efter, og en af dem var blevet bidt og haltede rundt, fortæller Shalin Fernando.

Du kan se flere dramatiske opgør fra den afrikanske savanne herunder:



30 flodheste angriber én krokodille! Video: ViralHog

Her redder en flodhest en gnu fra en sulten krokodille. Video: Caters

Zebra jagtes af krokodille, men ender som løvernes frokost. Video: Caters.

Denne antilope bliver reddet fra hyænerne af en flodhest, men så tager situationen en uventet drejning. Video: Barcroft