Modigt indgreb: Tyveri går galt

Forestil dig en sommerdag, hvor du er hjemme, og pludselig bryder en fremmed person ind i dit hjem.

Dette var tilfældet i sidste uge i Chonburi i Thailand. Her blev en 63-årig mand udsat for et tyveri. Manden ved navn Chaiyaphat Warawan var i gang med at sælge juice, da en ung mand pludselig forsøgte at stjæle fra ham.

Det skriver mediet Newsflare.

Det gik dog langt fra som planlagt for tyven. Chaiyaphat Warawan ville nemlig ikke finde sig i at få stjålet sine personlige ejendele, og derfor reagerede han hurtigt og jagtede tyven.

Tyveknægten havde i første omgang stjålet hans telefon, men med næb og klør fik han på modig vis vundet sin telefon tilbage.

- Jeg havde travlt og var ved at pakke mine ting. Teenageren ville låne min telefon, så jeg gav den til ham. Han spurgte mig, om han måtte tage telefonen med sig, men da jeg nægtede at lade ham gøre det, startede han motoren og forsøgte at skride. Så jeg greb fat i motorcyklen og hang bagpå, indtil han smed min telefon fra sig, siger Chaiyaphat Warawan ifølge Newsflare.

Du kan se klippet, hvor den 63-årige mand springer bagpå motorcyklen, øverst i artiklen.

Mange tyverier

Thailand har i mange år været et land præget med kriminalitet, og især lommetyvene er på spil i det thailandske.

Samtidig kan man som turist risikere at blive udsat for svindel med dit kreditkort.

Udenrigsministeriet har derfor de i deres rejseguide advaret danskere, som rejser til Thailand. De opfordrer til, at man er forsigtig og passer ekstra godt på sine ejendele i det thailandske.

