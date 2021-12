Modstanderne hylder Trump: - Vaccinen virker

Bølgerne gik højt, da Donald Trump gæstede podcasten Daily Wire, der har højrefløjsaktivisten og vaccinemodstanderen Candace Owens som vært.

Det skriver The Independent.

Her faldt snakken på vaccinerne mod corona. I tydelige vendinger gjorde værten det klart, at hun ikke brød sig om vaccinerne. Hun kaldte dem 'ren ondskab', og gjorde det klart, at hun aldrig skulle vaccineres.

Candace Owens satte også spørgsmålstegn ved vaccinernes effektivitet.

Her blev hun afbrudt af den tidligere amerikanske præsident

- Vaccinen virker. Nogle mennesker tager det ikke. Det er dem, der bliver meget syge og ender på hospitalet, men det er stadig deres valg, og hvis man tager vaccinen, så er man beskyttet, sagde den tidligere præsident.

Hyldet af modstandere

Det har fået flere af Trumps tidligere kritikere til tasterne. Blandt andet Jen Psaki der er Joe Bidens pressesekretær.

'Jeg vil blot gentage tidligere præsident Trump om sikkerheden og effektiviteten af ​​vaccinerne. Glædelig jul. Tag imod booster-stikket,' opfordrer hun.

Også CNN's politiske kommentator, Christopher Michael Cilliza, hylder Trump og kalder udtalelserne for det bedste den tidligere præsident har gjort i årevis.

'Nu er det værd at bemærke, at Trump kunne have været en magtfuld talsmand for vaccinerne længe før, men nu bærer en del af ansvaret for republikanere, der nægter at lade sig vaccinere.'

- Ældre mennesker har samme perspektiv

Candace Owens har sidenhen forsøgt at redde kastanjerne ud af ilden, efter at trump gik direkte imod hendes budskab.

Det valgte hun at gøre i en facebook-live video. Her forklarede hun Trumps synspunkt hang sammen med hans alder, og Trumps brug af internettet.

'Jeg har set ældre mennesker have det samme perspektiv. De er fra en tid før TV, før internettet, før det var muligt at lave sin egen research, og alt hvad de har læst i en avis, troede de var virkeligheden.'