Mød Carrie: Måske verdens mest sexede mormor

Britiske Carrie Hilton var 18 år, da hun fik sin datter Clarice, der for et år siden som 17-årig selv fødte sin egen datter Jessica - derfor er Carrie nu måske Storbritanniens yngste mormor

Hun bliver ofte forvekslet som en veninde til sin datter på grund af sit unge udseende. Og på sin instagram-profil lægger hun jævnligt billeder ud, hvor hun ligner en ung kvinde i 20' erne, mens hun flittigt træner i et fitness-center eller dyrker kickboksning med sin flotte veltrænede krop. Men det mest utrolige omkring den 36-årige Carrie Hilton er faktisk, at hun er mormor.

Den i dag 36 årige Carrie Hilton blev nemlig for ca. et år siden som kun 35-årig mormor, da hendes 17-årige datter Clarice fødte sin egen datter Jessica. Carrie Hilton var også selv ganske ung, da hun fik sin datter Clarice, nemlig kun 18 år gammel. Så derfor er Carrie i dag måske Storbritanniens yngste mormor.

Det skriver flere medier heriblandt The Sun, Daily Mail og RTL

Den 36-årige Carrie fra Bolton i England er i så god form, at hun kan passe sin datters tøj og ofte låner det.

- Nogen gange siger jeg til folk, at jeg er min datter Clarice søster, og så skriger vi af grin, lyder det fra den velskabte kvinde, der træner kickboksning fem gange om ugen.

Carrie Hilton går meget op i sit udseende, og hun afslører, at hun har brugt ca. 110.000 kroner på at forbedre sit udseende med blandt andet at få bryst-implantater samt extensions i håret.

Den 36-årige kvinde tager det i øvrigt helt roligt med henblik på, at hun er udråbt til Storbritanniens mest glamourøse bedstemor.

- Det du ser, det er det, du får, siger Carrie og tilføjer:

- Jeg har altid været meget aktiv og i god form. Jeg går ikke så meget i byen. Jeg bruger mere tid på at arbejde og træne, så jeg har endnu ikke brugt det faktum, at jeg er mormor til at score nogle unge mænd, siger Carrie.