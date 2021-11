Møder kritik: Tilbyder studerende prostitutionskursus

Durham University forsvarer sin beslutning om at tilbyde kurser om prostitution til studerende, der bijobber i branchen

Durham University, der ligger i den britiske by Durham tæt på Newcastle, har mødt kritik, efter at universitet har tilbudt kurser om at være sexarbejder til studerende, der bijobber i branchen.

Det skriver BBC.

Blandt andre har tidligere undervisningsminister i Storbritannien Michelle Donelan været ude at kritisere Durham University for at være med til 'legitimere en farlig industri, som trives ved at udnytte kvinder'.

- Det er godt at tilbyde støtte til kvinder, der bliver udnyttet. Men det her kursus forsøger at normalisere salg af sex, hvilket ingen sted hører hjemme på vores universiteter, siger Michelle Donelan ifølge BBC.

Universitet mener dog, at de er med til at give råd, om hvordan man passer på sig selv i branchen, og at kurset blev tilbudt efter en forespørgsel fra en mindre gruppe af studerende.

En talsmand fra Durham University fortæller desuden til BBC, at universitet ikke har nogen intention om at opfordre studerende ind i sexbranchen.

Prostitution i Storbritannien befinder sig som i så mange andre lande lovmæssigt i en gråzone, hvor det er lovligt at købe sex, men der er række lov omkring transaktionen og erhvervet, der er ulovligt.