Mødes til hemmelige fester: - Det er et problem for genåbningen

Hundredvis af unge mennesker deltager i hemmelige fester i København. Det er et stort problem, mener Horesta

Det kan få konsekvenser for den yderligere genåbning af barer og natklubber i Danmark, når unge mennesker mødes til store, hemmelige fester på steder som Amager Fælled, Sydhavnstippen og Refshaleøen i København.

Det mener chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i Horesta, Annette Hyldebrandt. Hun er også ansvarlig for nattelivet.

- Det er et kæmpestort problem, at det foregår, når vi så har et professionelt natteliv, der er hjemsendt på hjælpepakker, siger hun til Ekstra Bladet.

- Vi er voldsomt økonomisk presset, fordi vi nu i et halvt år ikke har kunne drive forretning.

Til TV2 fortæller hun, at man i Horesta er bekymret for, at så mange mennesker samles til fester uden professionelt personale og rammer.

Dj og dansegulv

Festerne finder sted flere steder i København.

Ifølge TV2 er det afsidesliggende steder med plads til mange mennesker. Der er dj, dansegulv og alkoholservering.

Ud af højtalerne brager elektronisk dansemusik og de store forsamlinger oplyses i glimt af strobelys.

Mediet beskriver også, hvordan arrangørerne af festerne opkræver et beløb på MobilePay fra deltagerne. De kaldes 'donationer', men er i strid med loven, siger Christian Lundblad, der er formand for Indsamlingsnævnet, til TV2.

Konsekvenser for genåbningen

Horesta har taget initiativ til en dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet.

Det har man gjort, fordi festerne kan få betydning for nattelivsbranchen.

- Vi kan jo godt frygte, at det her kommer til at få betydning for den yderligere genåbning, når det kommer dertil.

- Vi er allerede blevet udskudt et par måneder, så det er alvorligt. Det er meget alvorligt.

- Det er lige netop det her, myndighederne er bange for. De her superspreder-events.

Hun forstår samtidig godt, at de unge mødes.

- Det er jo de festglade unge, vi lever af, siger Annette Hyldebrandt.

Festerne arrangeres typisk via lukkede facebookgrupper.

En af dem er ifølge Horesta gruppen Party Lovers Denmark, der har mere end 3200 medlemmer.