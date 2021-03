Mødre må ikke amme indenfor i zoo - medmindre de er aber

En ny, uforklarlig coronarestriktion betyder, at ammestuen i København Zoo er lukket. Nybagte mødre tøver med at protestere over den klokkeklare forskelsbehandling

En tur i zoo kalder altid på tilværelsens tunge spørgsmål: Hvorfor skal det være så dyrt? Hvilket dyr er du selv? Og hvordan ville du selv have det, hvis du blev spærret inde for at gøre dyr klogere?

Med genåbningen af København Zoo er der igen gået gåde i den: Hvorfor skal man skal overhovedet være coronatestet for at blive lukket ind? Eftersom alle indendørs faciliteter er lukkede, svarer det jo til at vandre rundt i den vilde natur.

En asfalteret jungle, jovist, og det er så sandelig en kvik service, SOS International leverer til gæsterne. Jeg blev skånsomt hjernevasket af en natklubejer uden åben natklub, der i ro og mag havde affundet sig med sin skæbne som vatpindsvæbner.

Men alligevel hvorfor tester vi så ikke folk i nærmeste bypark?

Men endnu mere opsigtsvækkende: Hvorfor må en nybagt mor ikke længere amme sin baby indendørs i København Zoo?

Til sammenligning er ammestuerne i Københavns Lufthavn åbent året rundt, og det kan ingen pandemi forhindre.

Zoologiske haver genåbner med krav om negativ coronatest

Gemmer sig i hjørner

I Zoo var mødrenes fortvivlelse selvsagt elefant-stor. Adskillige barnevogne måtte skubbes godt rundt i habitatet for at finde et ugenert hjørne, hvorfor kun ganske mødre få havde overskud til at opponere.

Flere følte sig tydeligvis som en junkie på et koldt og dårligt belyst lokum, hvis de da ellers var så heldige at finde ’indendørs’ trøst. For andre var forbuddet at sammenligne med den dårlige stemning blandt løverne, når Lejre Mikropølsemageri steger såkaldte vildtpølser med bacon og ramsløg lige lukt opad deres friluftsbur.

Stærkt provokerende!

Hvor var Lærkereddernes store åndelige leder?

Bagsiden

Da Ekstra Bladet rykkede ind, blev vi straks bremset af pressechef Jacob Hoeck, der kom ilende på cirkuscykel og således jonglerede med ansvarsfralæggelsens ABC.

Kort fortalt må mødre kun amme indenfor i zoo, hvis de er aber eller af anden art. Det står i reglerne.

Det er bagsiden af regeringens coronaåbning. Det er ikke alene sjusk, det er diskriminerende, klokkeklar forskelsbehandling, et uværdigt møde med zoo-industriens glasloft.

Det kan vi ikke være bekendt.

