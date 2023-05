Møgbeskidt KFC-restaurant politianmeldt

Normalt går god hygiejne og god mad hånd i hånd.

Men hos KFC i Aarhus-forstaden Tilst er rengøring øjensynligt en by i Rusland. Kædens restaurant har således netop høstet den anden sure smiley i træk af Fødevarestyrelsen, som gang på gang har konstateret, at der er møgbeskidt i restauranten.

Nu har styrelsen også politianmeldt KFC i Tilst.

Hverken sæbe eller papir

Med politianmeldelsen er der også stukket en bøde 10.000 kroner i hånden på ledelsen af restauranten, viser seneste kontrolrapport fra 1. maj.

Her lyder det videre om forholdene hos fast food-kæden:

'Virksomheden har hverken sæbe eller papir til at foretage hygiejnisk håndvask'.

Annonce:

'Der er i opvaskerum fedtede belægninger ned af væggen ved vasken. Der er på dør i opvaskerum fedtede belægninger ned af både håndtag og dør. Der er i produktionsområde ved siden af kontor belægninger ud over bordet, samt på hylder under bordet er der belægninger af produktrester'.

Igen igen

De ulækre fund er dog ingen undtagelse. Også ved et tidligere besøg kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at KFC i Tilst havde store problemer med at få gjort rent.

Her viser kontrolrapporten, at der 13. februar blev langet en endnu sur smiley og en bøde på 15.000 kroner ud til restauranten.

Et udsnit af en lang, lang opremsning af de møgbeskidte forhold lyder eksempelvis:

'Langs vægge og gulve er der klistrede sorte belægninger af skidt og snavs, samt op af paneler flere steder. På udleveringsdisk ved softice maskine er der belægninger af indtørret milkshake mix. På softicemaskinen er der på gitter massiv ansamling af støv og snavs'.

Kan have tillid

Ekstra Bladet har været i kontakt med KFC i Tilst. Her afviser man, at kunder fremover skal være bekymrede for at gæste deres spisested.

Annonce:

'PÅ KFC har vi altid fødevaresikkerhed som førsteprioritet, og vores kunder kan forsat have tillid til, at de bliver serveret vores unikke håndpanerede kyllinge-produkter af høj kvalitet. Der er foretaget en gennemgribende rengøring og træning af restauranten og de ansatte for at sikre at de fremtidige besøg bliver gladere'.

Man tager samtidig til genmæle mod Fødevarestyrelsen.

'I restauranten findes der flere håndvask stationer, og selvom den ene uheldigvis ikke var fuldt brugbar ved besøget, så var der andre, som virkede normalt. Derfor er det ikke korrekt, at der ikke var mulighed for at foretage vask af hænder i restauranten'.