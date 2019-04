Møgdyr biftur: Priserne er eksploderet

Hvis du er en af dem, der synes, at en tur i biffen med ungerne er blevet en voldsomt dyr fornøjelse, er det ikke bare din fantasi, der spiller dig et puds. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er den gennemsnitlige pris på en biografbillet nemlig steget næsten 75 procent siden år 2000.

En del af stigningen skyldes selvfølgelig den generelle prisudvikling i Danmark, men ikke desto mindre er en biografbillet i 2018 gennemsnitligt over 25 procent dyrere, end den ville have været, hvis den havde fulgt den generelle udvikling i forbrugerprisindekset siden årtusindeskiftet.

Hvad er forbrugerprisindekset? Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område og er en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal for kongeriget. Forbrugerprisindekset anvendes blandt andet til at regulere kontrakter, pensioner, lønninger og huslejer.

Folket: Billetterne er for dyre!

Ekstra Bladet har taget en tur forbi de københavnske biografer for at høre, hvad helt almindelige danskere synes om billetpriserne i dag.

Foto: Olivia Loftlund

Helle Burkal Hansen, tegnsprogstolk, 34 år, Frederiksberg

- Priserne på biografbilletter er gode, de genere mig ikke. Man får så meget mere, når man går i biffen.

- Jeg får noget ro, når jeg er i biografen. Telefon bimler ikke lige pludselig, og der er ingen børn, der skriger på deres mor. Så det gør mig ikke noget at betale lidt for det. For mig er det et frirum.

Foto: Olivia Loftlund

Ulla Munkholm Jensen, frugtpakker, 65 år, Greve og Maria Munkholm, museumsassistent, 42 år, Greve

- Priserne er alt for høje! Så er det sagt.

- Jeg har lige været i biografen med min datter, og da jeg så prisen, tænkte jeg, 'hvad, det er ikke engang en helaftensfilm'. De har fået et ordentligt ryk opad.

- For et par år siden var vi inde og se 'Abernes Planet'. Bare for mig og mine to børn kom jeg af med næsten 500 kroner KUN for billetterne. Så kommer slik og sodavand ved siden af. Så det var en dyr affære.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis priserne blev sat lidt ned, så ville der også komme flere i biografen.

Foto: Olivia Loftlund

Nicolaj Augustinus, journalist, 42 år, Søborg

- Billetterne er blevet ret dyre... Også for dyre, desværre. Min kammerat og jeg har lige været inde og se 'Us' af Jordan Peele, og billetterne kostede 95 kroner stykket.

- Stigningen i billetpriserne er temmelig ærgerlig, for havde de været billigere, havde vi nok været inde og se nogle flere film. Nu til dags skal man virkelig vurdere, hvad det er for en film, man gerne vil ind og se.

- At gå i biografen er blevet sådan noget, man gør hver tredje eller fjerde måned, hvor det før i tiden i hvert fald var en gang om måneden... måske oven i købet en gang om ugen.

Foto: Olivia Loftlund

Niko Utzon, jobsøgende, 19 år, Vesterbro og Veronika Minddal, kassedame, 19 år, Vesterbro

- Billetpriserne er for høje. Specielt når man er studerende eller har sabbatår.

- Hvorfor betale 100 kroner for at gå én gang i biografen, når man kan betale 70 kroner for en måneds Netflix? Det virker ikke helt afbalanceret, selvom det er super ærgerligt, fordi det er en helt anden oplevelse at gå i biografen.

- Hvis man er en familie på fem koster det hurtigt 500 kroner plus popcorn og alt muligt andet. Hvis det var billigere at gå i biffen, ville vi helt klart gøre det noget mere. Det kan bare være lidt mere økonomisk at vente, til filmene kommer ud på Netlfix.

Biografdirektører: Prisen skyldes udviklingen

Ekstra Bladet har forelagt oplysningerne om de voldsomme billetpriser for direktørerne for Danmarks to største biografkæder.

- Prisstigningerne hænger sammen med de nye tilbud, som er kommet på markedet siden år 2000. Man kan derfor ikke helt sammenligne den gennemsnitlige billetpris fra år 2000 og 2018, forklarer Kim Brochdorf, administrerende direktør for Cinemaxx Danmark.

- Vi har blandt andet introduceret 3D og IMAX, som kræver nogle tunge investeringer.

Ifølge Brochdorf skal en del af årsagen også findes i, at biograferne er tvunget til at betale dyre royalties til dem, de køber deres film af.

- Vi betaler op mod 50 procent af vores omsætning på billetter til filmproducenterne. Når vi foretager en investering, er vi derfor nødt til at hæve priserne yderligere for, at det kan svare sig, siger han.

- Min forventning til fremtiden er, at vores standard billetpriser i udgangspunktet følger forbrugerprisindekset, men hvis der kommer nye teknologiske tiltag, er det selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på.

Lignende forklaring finder man hos direktøren for Nordisk Film Biografer, Casper Bonavent.

- Vores prisudvikling skyldes, at biografoplevelsen skal udvikles, hvilket kræver at man hele tiden reinvesterer i services og produkter, siger han.

- Det er blandt andet sådan noget som 3D og 4DX, men også udseendet af biografen, komforten og vores tekniske udstyr investerer vi meget tungere i, end man gjorde tidligere.

Desuden mener direktøren ikke, at man kan holde prisen på en biograf-billet op mod forbrugerprisindekset.

- Vi sammenligner ikke prisudviklingen i biograferne med forbrugerprisindekset, men på den prisudvikling der har været på oplevelsesindustrien generelt. Kigger man på caféer, restauranter, hoteller og lignende har prisudviklingen faktisk været større, forklarer han.

- Vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan optimere gæsteglæden, så hvis vi rammer et punkt, hvor priserne bliver for høje, er det klart, at vi har gjort noget forkert, men det er ikke noget vi oplever hos vores gæster, siger Bonavent.

