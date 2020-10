Mølbak: Her er beviserne for min påstand om corona-dødsfald

Det vakte opsigt, da Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, i fredags sagde, at over 95 procent af dem, der er registreret døde med corona i Danmark, formentlig er døde af og ikke blot med coronavirus.

- I øjeblikket er 697 registreret døde. Vi har lavet et review af dødsattesterne på en stor stikprøve af de her patienter. Og her er det over 95 procent, der er døde af en diagnose, der er forenelig med corona, lød det fra Kåre Mølbak under et pressemøde.

SSI: Hundredvis af danskere døde af corona

Rapport fra april

Ekstra Bladet har efterfølgende bedt Kåre Mølbak om dokumentation for påstanden, samt om at få indsigt i den gennemgang af dødsattesterne, han henviser til.

Flere har på sociale medier også efterlyst dokumentation for Mølbaks udtalelser.

I et svar til Ekstra Bladet skriver Kåre Mølbak, at han henviser til et notat, der blev lavet i foråret.

Dengang undersøgte Statens Serum Institut 277 dødsattester og konkluderede, at der i én af dem var en åbenlys anden årsag til dødsfaldet. Om de øvrige skriver de:

'For de resterende er det enten sandsynligt, eller kan ikke udelukkes, at COVID-19 var årsag eller medvirkende årsag til døden. Det var ikke ud fra dødsårsagsattesterne muligt at afgøre, om de angivne underliggende sygdomme var af mild eller alvorlig karakter.'

Dengang affødte rapporten historier i medierne om, at corona var medvirkende årsag til de fleste dødsfald.

Coronavirus vurderes at have medvirkende dødsårsag til stort set alle coronadødsfald

Ekstra Bladet har spurgt Kåre Mølbak, om han alene bygger sin udtalelse om andelen af coronadødsfald på rapporten fra foråret, når han i dag siger, at 95 procent af de 697 er døde af corona.

- Ja, det er notatet fra april der er baggrund for min udtalelse. Det er næsten halvdelen af patienterne der er registreret som døde der indgår i dette, så det har jeg stor tiltro til, skriver Kåre Mølbak.

På spørgsmålet om, hvordan han kan sige, at 95 procent er døde af corona, når det fremgår af notatet fra april, at man ikke har kunnet se, om de underliggende sygdomme var af mild eller alvorlig karakter, svarer han:

- Det er helt generelt vanskeligt at afgøre om underliggende sygdomme er alvorlige eller milde ud fra dødsattester, så det er naturligvis et forbehold. Men i de 276 af de 277 tilfælde blev det vurderet, at COVID-19 kunne have været årsag eller medvirkende årsag. Metoden er naturligvis ikke perfekt, men det er en accepteret måde at vurdere årsagssammenhænge på, skriver Kåre Mølbak.