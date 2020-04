Mølbak med opråb: Risikerer at en måneds indsats bliver tabt på gulvet

- Vi risikerer, at en måneds indsats bliver tabt på gulvet.

Så kontant er opråbet fra Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut, efter at politiet har noteret sig, at flere danskere har samlet sig på solrige pletter særligt på flere københavnske lokationer.

I en pressemeddelelse er han ude med en længere advarsel om at lade være med at samle sig i større grupper.

Ellers kan vores månedlange indsats for at holde fysisk afstand, vaske hænder og generelt opholde os mere indenfor i kampen mod coronavirus være forgæves.

- Afstand er indtil nu det stærkeste våben, vi overhovedet har i denne epidemi. Vi er i Danmark lykkedes rigtig flot med at sænke smittetrykket. Blandt andet fordi vi har været så gode til at holde afstand.

Kåre Mølbak er med til at rådgive regeringen om, hvordan coronakrisen skal håndteres.

Han kalder det vigtigt, at alle bakker op om, at samfundet genåbnes på en kontrolleret og forsigtig måde.

Og så er det lige meget, om solen skinner - der skal holdes afstand, og man må ikke være mere end ti personer forsamlet, påpeger han.

- Der er fortsat risiko for at blive smittet – også udenfor. Jo flere mennesker, der er samlet, jo højere risiko. Hvis man vil ud, så lad være med at tage hen på de sædvanlige samlingssteder.

- Man kan opholde sig mange andre steder end i parker og på havnefronter. Gå en tur et sted, hvor du ikke plejer at komme. Solen skinner overalt – du behøver ikke være lige der, hvor alle andre også er, lyder det fra Kåre Mølbak i pressemeddelelsen.

Torsdag aften var det en anden myndighedsperson, rigspolitichef Thorkild Fogde, som var ude med en opsang til befolkningen:

- Det gode vejr synes desværre igen at trække folk til byernes rekreative områder i stort tal. Smittefaren er ikke drevet over, og Rigspolitiet er i dialog med politikredsene om problemet, skrev politichefen på Twitter.

Rundt i landet er politikredsene fredag begyndt at sætte skilte op. Skiltene opfordrer folk til at søge andre steder hen, hvis der allerede er for mange i et område.