Mølbak om anden bølge: Meget usandsynligt

- Hvis virus fik frit løb, og vi ikke gjorde noget, så ville der være en vis sandsynlighed for en anden bølge af corona, siger direktøren for Statens Serum Institut

Direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, siger, at det er 'meget usandsynligt', at der kommer en anden bølge af corona.

- Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at forebygge en egentlig anden bølge. Det mener jeg, vi har forudsætningerne for nu. Vi har lært meget om, hvordan vi skal håndtere corona-virus ude i samfundet og på sygehusene.

- Men vi kan komme til at se ændringer i smittetrykket, siger Kåre Mølbak.

Han uddyber, hvorfor en anden bølge af corona-virus er usandsynlig:

- Hvis virus fik frit løb, og vi ikke gjorde noget, så ville der være en vis sandsynlighed for en anden bølge af corona. Men vi har lært mere og sygdommen, vi har fået opbygget en testkapacitet, og vi kan nu isolere mennesker, der har været udsat for smitte. Samtidig ved læger og sygeplejersker, hvordan man skal håndtere patienter.

- Men der kan komme stigning i smitten igen, og det vil vi være meget opmærksomme på, siger Kåre Mølbak.

Smittetrykket er nu på 0,7 procent. Det viser de seneste beretninger gennemført mandag, siger Kåre Mølbak.

- Så vi er stadig på en nedadgående kurve. Derfor er jeg meget tryg ved, at vi nu går ind i anden fase af genåbningen, siger Kåre Mølbak.