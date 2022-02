Mønsterelev sendes tilbage til Indien: Mor blev dansk statsborger

Familien er i sorg. Vennerne er i chok, og hovedpersonen selv, Mishti Dixit, er dybt ulykkelig.

4. februar fylder gymnasieeleven Mishti Dixit 20 år. 6. februar får hun enkeltbillet til Indien i 20 års fødselsdagsgave af Danmark.

Årsag?

Mishti Dixit mor, Akhansha Roy, blev dansk statsborger, fremgår det af afgørelsen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

'Styrelsen for International Rekruttering og Integration inddrager hermed din opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familiemedlem til Akanksha Roy, idet grundlaget for din opholdstilladelse ikke længere er til stede, fordi Akanksha Roy nu er dansk statsborger.'

'Det betyder også, at du ikke længere har ret til at arbejde i Danmark', fremgår det afgørelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Straffes for lang sagsbehandling

Med afgørelsen er Mishtis opholdsgrundlag frafaldet, fordi hun før var tilknyttet sin mors permanente opholdstilladelse, og fordi hun ikke var under 18 år, da SIRI's afgørelse faldt, kan hun heller ikke blive statsborger.

- Jeg har haft permanent opholdstilladelse, da jeg har arbejdet i flere større medicinalvirksomheder. Jeg søgte i 2018 dansk statsborgerskab, der inkluderede min datter, men sagsbehandlingen tog over to år og i mellemtiden fyldte Mitshti 18 år. Derfor mistede hun sin chance for at få statsborgerskab, fordi hun blev myndig.

En tydelig berørt mor efter SIRI's afgørelse, der sender hendes 19-årige datter ud af Danmark. - Jeg vil ikke have søgt opholdstilladelse, hvis jeg vidste, det her var konsekvensen, siger hun Foto: Jonathan Damslund

- Vi lever normalt et helt almindeligt liv, men da min datter fik 30 dage til at forlade Danmark, fordi jeg blev dansk statsborger, væltede vores verden sammen. Der venter intet liv for Mitshi i Indien. Hun har ingen i Indien, udover min gamle mor, men hun har ingen kontakt til sin far, siger Akhansa Roy.

Intet svar fra ministeriet

Hun bliver suppleret af Mishti Dixit danske stedfar, Lars Friis, der driver egen virksomhed og er direktør.

- Det helt forrykte her er jo, at hvis du har permanent opholdstilladelse, men bliver dansk statsborger, så bliver den person på din permanente opholdstilladelse smidt ud.

- Vi har forsøgt at køre sagen med advokat, og vi ville egentlig undgå medierne, men nu er vi kommet så tæt på deadline, og de svarer os ikke inde i ministeriet, så vi er grebet af panik, siger Lars Friis.

Siden Mitshi fik inddraget sin opholdstilladelse 7. januar, har familien gjort alt i deres magt til at ændre beslutningen, men uden held.

- Set i bagklogskabens klare lys skulle vi have inddraget en advokat tidligere, siger Lars Friis.

Mønsterelev og integreret

Mishti Dixit kom til Danmark fra Indien i 2015, efter hendes mor i 2008 kom til Danmark. Det skyldes, at Mishti Dixits mor og far gik igennem en skilsmisse. I Indien er reglerne som udgangspunkt, at faren får fuld forældremyndighed, når mor og far går fra hinanden.

Efter syv år fik Akhansha Roy endelig den fulde forældremyndighed over Mishti. Det afgjorde Indiens Højesteret i 2015, hvorefter Mishti Dixit kom til Danmark. En kamp som Akhansha tog sideløbende med sit fuldtidsjob hos Novo Nordisk.

Mishti Dixit står til at hjemsendelse senest 6. februar, fordi hendes mor har fået dansk statsborgerskab. Foto: Jonathan Damslund

Siden har Mishti Dixit gjort alt i sin magt for at integrere sig. Hun begyndte på Maglegårdsskolen i 6. klasse i Hellerup. Hun tog et intensivt sprogforløb, som hun gennemførte på den halve tid. Hun blev kåret til årets spiller i 2016 i sin fodboldklub, HIK. Hun har været aktiv i Gentofte Musikskoles pigekor. Derudover blev hun også i 7. klasse udtaget til et treårigt science-forløb for højtbegavede elever.

Nu går hun i 3.g på Frederiksberg Gymnasium, og efter planen skulle hun have sat huen på sit hoved som bevis på tre års hårdt arbejde. Alt det er nu revet væk under hende, fordi hendes mor fik et dansk statsborgerskab.

Reglerne på værksted

Ekstra Bladet har i en lang række artikler beskrevet, hvor absurde nogle af afgørelserne fremstår fra SIRI. Det fik også Udlændinge- og Integrationsminister, Matias Tesfaye (S), til at reagere, hvor reglerne skulle ses efter i sømmene.

- I den seneste tid har der været offentlig debat om konkrete sager, der giver anledning til at overveje, om reglerne virker efter hensigten, udtaler ministeren i pressemeddelelsen.

- På den baggrund har jeg besluttet at køre reglerne på værksted og gennemføre et serviceeftersyn, fortsætter han og understreger, at udlændingeloven skal være 'stram, men ikke skør', sagde han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med SIRI, der henviser til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet fortæller til Ekstra Bladet, at fordi familien har klaget til Udlændingenævnet, er sagen ikke endeligt afgjort.