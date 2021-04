Møntfund kan løse kæmpe pirat-mysterium

Indtil nu har historikere kun kunne kortlægge, at eftersøgt pirat tog til Irland i 1696, året efter enorm plyndring. Her efter bliver sporet af ham koldt. Indtil nu

Et fund af mønter fra 1600-tallet i USA kan være med til at løse en af datidens største mysterier om pirateri.

Ifølge nyhedsbureauet AP lyder mysteriet således:

En morderisk engelsk pirat ved navn kaptajn Henry Every blev verdens mest eftersøgte, efter han plyndrede et skib fyldt med muslimske pilgrimme på vej til Indien fra Mekka. Herefter skjulte han sig som slavehandler og senere forsvandt han som dug for solen.

Og så var skibet, han plyndrede, fyldt med guld og sølv for flere millioner og hørte under den indiske stormogul Aurangzebs herredømme.

Foto: Ritzau Scanpix/Steven Senne

Blodsudgydelser

Historiske beretninger fortæller, hvordan Everys og mandskabet torturerede mændene på skibet og voldtog kvinderne, før de stak af med skibets koster.

Efter de voldsomme angreb blev Every eftersøgt verden over af sin egen konge, engelske William den tredje.

Indtil nu har historikere kun kunne kortlægge, at Every tog til Irland i 1696, året efter plyndringen. Herefter bliver sporet af ham koldt.

Laver om på historien

Men efter et nyt fund kan der muligvis blive lavet om på det.

Amerikanske Jim Baily har nemlig fundet mønter med arabiske inskriptioner på en mark med plukselv-frugt i delstaten Rhode Island.

- Det er næsten den perfekte forbrydelse, lyder det fra Jim Baily om Everys grusomme bedrifter.

Ud over Bailys fund er der fundet en række andre mønter med lignende arabiske tegn i nærliggende områder.

Every (tv) skjulte sig som slavehandler. Foto: Ritzau Scanpix

Første gang

Undersøgelser af mønterne har bekræftet, at de stammer fra det mellemøstlige Yemem i 1693, og noget tyder på, at det kan være spor fra Every og hans mandskab.

For der er endnu ikke fundet andre beviser på, at kolonister, der slog sig ned på nordamerikanske kontinent så tidligt, også har fundet vej til mellemøsten.

Håndørerne er blandt de ældste, der nogensinde er fundet på amerikansk jord.