Molly fik kræft: Så skred hun fra manden for at have sex

Hvis du vidste, du kun havde kort tid tilbage at leve i, hvordan ville du så bruge den sidste tid?

I en podcast fra skuespilleren Nikki Boyer bliver der netop sat fokus på dette.

Indspilningen har fået navnet 'dying for sex', og den omhandler Nikkis veninde Molly, der tidligere fik konstateret brystkræft og siden døde af sygdommen sidste marts. Hendes efternavn holdes anonymt af hensyn til hendes familie.

Molly fik besked om, at hun ikke havde længe tilbage at leve i, og det fik hende til at se godt og grundigt på sit liv og specielt ægteskabet til sin mand, som hun havde været gift med i 15 år.

'Seksuelt havde vi mange forskelligheder også før kræften kom. Lige før jeg fik det konstateret var jeg egentlig klar til at prøve noget nyt med vores sexliv, men så kom kræften'.

Parret fandt aldrig melodien efter diagnosen.

Molly begyndte på en ny medicin efter kemoen stoppede med at virke, og den kom med nogle nye birvirkninger.

Pludselig var hun klar til sex hele tiden.

'Jeg var virkelig liderlig hele tiden. Jeg havde brug for, at nogen rørte ved min krop', fortæller hun i podcasten.

Hun besluttede derfor at forlade manden og begyndte at date.

Jokede med døden

Det ledte til mange eventyr og lidt mindre vellykkede oplevelser, og hun deler dem alle sammen med Nikki Boyer i podcasten.

'Sex får mig til at føle mig i live, og det er en god distraktion fra at være syg', lyder det.

De to kvinder diskuterer sygdommen med en form for mørk humor, hvor de sammen gør grin med dating og sex, når man har kræft.

'Hvis jeg inviterede mænd, jeg have mødt online hjem, tænkte jeg, hvad er det værste de kan gøre? Slå mig ihjel? Jeg er allerede døende'.

De taler frit om de mange behandlinger, bivirkningerne, men Molly fortæller aldrig mændene hun møder, at hun er syg.

- At fortælle Mollys historie er vigtigt. Hun ville ikke have, at hendes identitet skulle være, at hun var syg af kræft. Hun holdt det hemmeligt, udtaler Nikki Boyer til New York Post.

Nikki håber, at podcasten kan få flere folk til at tænke sig om og virkelig mærke efter, hvad der er vigtigt for dem.

- Folk kan tænke hver eneste dag 'hvad ville jeg gøre, hvis det var mig', men du ved aldrig, hvordan livet bliver, eller hvad der bliver kastet din vej. Hvad er på din liste? Hvad vil du gerne nå? Mit håb er, at folk passer på deres forhold. Lad være med at vente på, at nogen fortæller dig, at du skal dø, lyder det.