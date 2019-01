Molly flygtede for ti måneder siden: Nu er hun fundet

I hele ti måneder har hunden Molly været stukket af hjemmefra.

Den lille dansk-svenske gårdhundeblanding har under den langvarige flugt åbenbart været i stand til at klare sig selv. For hunden var velnæret, da den blev fanget fredag.

Nu restituerer Molly sig på Dyreværnets internat i Kolding.

Det fortæller Dyreværnet Jylland på organisationens hjemmeside.

Foto: Dyreværnet

Organisationen søger en kærlig familie, som vil overtage Molly. Mollys tidligere ejer er af personlige årsager ikke i stand til at tage sig af den lille hund.

Molly er sky

Efter flugten i foråret 2018 er Molly, der betegnes som sky og svær at kalde til sig, blevet set flere steder.

Blandt andet er hunden observeret omkring DSV's holdeplads i Horsens. Her har hunden muligvis levet af madrester og levninger fra chaufførerne.

- Dyr har en utrolig evne til at tilpasse sig. Molly har måske levet af mad, hun har fundet ved DSV, Det er ikke til at sige. Men vi kan i hvert fald konstatere, at hun ikke er underernæret, siger Nina Amdi, der er udrykningsleder i Dyreværnet.

Løsnet op

Hun fortæller, at Molly er løsnet meget op, siden hun ankom til Dyreværnet Jylland.



- Det vigtige er nu, at vi hurtigt finder en ny familie til Molly. Hun skal ud i et hjem, hvor man har forståelse for, hvad hun har været igennem. Og det er jeg sikker på, at vi sagtens kan finde til hende, siger Nina Amdi.

Molly blev indfanget af en hundefælde, som frivillige havde sat op.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Dyreværnet.