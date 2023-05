Mona fandt godbidder med 'nåle' i: - Syg opførsel

- Hvordan kan man finde på sådan noget?

Sådan spørger Mona Melia Sommer, efter at hun søndag aften var ude at gå en tur med sin hund, Milo, nær Gyngemose Parkvej i Søborg.

Hunden stoppede nemlig pludselig op på stien og begyndte at tygge på noget. Og da Mona fik det ud af munden på ham, så hun, hvad det var.

- Jeg var i chok. Det lignede en godbid. Og så var der nåle i, fortæller hun.

Mona skyndte sig at kaste godbidden væk og sikre sig, at Milo var okay.

Og så begyndte hun at undersøge, om der lå flere 'fælder' rundt omkring i mørket.

- Jeg lyste med min telefon, og jeg endte med at have fundet tre godbidder med de samme nåle i, fortæller hun.

Her ses Mona Melia Sommer med sin fireårige hund, Milo. Privatfoto

Delt flere tusinde gange

Oplevelsen satte sig i Mona Melia Sommer.

- Det var først dagen efter, jeg begyndte at slappe lidt af. Jeg var jo bange for, at Milo havde nået at sluge noget. Men han virker heldigvis til at have det fint.

Hun besluttede sig for at dele den på Facebook for at advare andre hundeejere.

- Jeg kender flere, der går tur med deres hunde på den rute. Men jeg havde ikke troet, at det ville blive set af så mange, fortæller Mona Melia Sommer, hvis opslag i skrivende stund er blevet delt over 2800 gange.

- Det er jo godt, for så er folk forhåbentlig opmærksomme. Det er jo heller ikke første gang, at noget lignende er sket.

- Hvad tænker du om, at nogen kan finde på at gøre sådan noget?

- Jeg synes ikke, det er normal adfærd. Det er jo en syg opførsel. Hvad får man ud af det?