Monica handlede i Netto - pludselig brast loftslamperne ned over hende

Et besøg i Netto efter dagligvarer endte med en tur på hospitalet for Monica Randolph

Da Monica Randolph var på en af sine vanlige handleture i Netto i Ishøj, havde hun ikke regnet med, besøget ville slutte med et brag.

Monica og hendes kæreste gik langs gangen med rengøringsmidler, da det pludselig begyndte at slå gnister fra loftslamperne. Lyset tændte og slukkede, og pludselig faldt hele lampesystemet ned over Monica.

- Det går så hurtigt. Jeg bliver bange, da det slår gnister, og jeg tænker straks på fare for stød. Jeg bliver ramt af nogle jernskinner. De rammer min nakke og min skulder, fortæller en chokeret Monica Randolph, som er på vej på hospitalet.

Skinnen med lamperne faldt pludselig ned fra loftet. Foto: Monica Randolph

- Jeg bløder ikke, og jeg har ikke åbne sår. Men jeg er helt kulret i hovedet, og jeg var ved at besvime, siger Monica Randolph.

Blev tilbudt gratis varer

Hun fortæller, at en Netto-medarbejder efterfølgende kom hen og tilbød, at hun kunne få varerne gratis.

- Men hvad skal jeg bruge det til? Jeg tænker bare på, at mine sønner på fem og syv år sad i bilen. Hvis de havde været med, havde de nok ikke været her længere, lyder det fra den rystede Netto-kunde.

- Det er jo ikke bare en IKEA-lampe. Det er en jernskinne. Jeg er stadig helt i chok.

Monica Randolph er meget chokeret efter oplevelsen. Foto: Monica Randolph

Monica Randolph oplyser efter hospitalsbesøget, at 'intet er brækket, og at det bare er ømt og forvredet efter slaget', men at episoden har påvirket hende mentalt.



- Vi er lettede

Netto oplyser, at der retteligt er tale om en aluminiumsskinne og ikke en jernskinne, som faldt ned over Monica Randolph.

Derudover har distriktschef i Netto Mick Brandisch følgende kommentarer:

'Først og fremmest er vi lettede over, at Monica ikke er kommet slemt til skade. Vi har en tæt og god dialog og glæder os til at se hende igen på mandag, hvor hun kigger forbi butikken.'



'Det sker heldigvis utrolig sjældent, at inventaret i vores butikker har defekter. Men når og hvis det sker, gør vi naturligvis alt for sikre, at det ikke sker igen. Vi er ved at kortlægge, hvordan det kunne ske, og om vi skal gøre noget anderledes i den og vores øvrige butikker.'