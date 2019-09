Monster går viralt på YouTube

Youtuberen Monster Mike fangede et regulært monster større end ham selv, da han slog sin personlige fiske-rekord ud for Floridas kyst

Monster Mike der fangede den monstrøse fisk, er en populær youtuber, der deler underholdende videoer af hans liv som lystfisker. I hans mest sete film, der har over 20 millioner views, monterer Mike et Go-pro kamera på en fisk han har fanget.

Lystfiskeren er kendt for at være en lille mand med en stor personlighed, og sammen med sin ven Bryan-The-CEO laver de to mænd, sjove, underholdende fiske-videoer med positive beskeder rette mod børn og familier.

På dagen hvor den store fangst fandt sted, havde Monster Mike og Bryan-The-CEO besluttet sig for draget du på havet for at fange en gigantisk havaborre, hvilket resulterede i at Mike slog sin personlige rekord på største fangst.

Han tog sig derfor mod til at hoppe i vandet til en lille foto-session med den kæmpe fisk, selvom han ikke er særlig glad for vand