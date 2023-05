Monsteret Josef Fritzl vil genforenes med sin familie

Han holdt sin datter indespærret i kælderen i familiens hjem i Amstetten i Østrig, voldtog hende og blev far til syv børn med hende.

Alligevel er han sikker på, at hans familie vil 'tilgive' ham for hans forbrydelser, og tror på, at de på sigt vil blive genforenet.

Det fortæller Josef Fritzl angiveligt i et interview med The Sun.

'Jeg tænker altid på dem, og hvordan jeg gerne vil se mine børnebørn. Jeg er sikker på, at vi bliver genforenet, og jeg tror, ​​de vil tilgive mig for det, jeg har gjort,' skriver han i en erklæring udstedt gennem hans advokat, Astrid Wagner.

Mistede barnet

Josef Fritzl blev fængslet på livstid i 2009, efter at han blev dømt for voldtægt, slaveri og mord og for at have indespærret og voldtaget sin datter i over 24 år i Østrig.

Her holdt han sin datter Elisabeth indespærret i kælderen i familiens hjem i Amstetten.

Annonce:

Et af børnene døde som spæd i 1996, fordi Josef Fritzl ikke formåede at skaffe ham lægehjælp.

Tre af børnene blev i kælderen, mens Josef Fritzl tog tre andre med ovenpå og opfostrede dem sammen med sin kone.

Hans sag fik verdens opmærksomhed i 2008, da Elisabeth fortalte politiet, at hun havde været fanget af sin voldelige far i årevis.

Han lokkede Elisabeth ned i kælderen i familiens hjem Amstetten i 1984, da hun var 18 år. Han fortalte sin kone, Rosemary, at hun var løbet væk og havde sluttet sig til en kult.

Var fars sexslave i årevis: Her er børnene fra Josef Fritzls kælder i dag.