Monsterorkan truer Mexicos kyst

En voldsom orkan bevæger sig lige nu mod den mexicanske vestkyst med vindstød på op til 250 kilometer i timen.

Vejrfænomenet Willa har kurs mod den landets stillehavskyst, der lægger sand til både surfer-miljøer, fiskerlandsbyer og eksklusive hoteller med internationale gæster.

Guvernøren for delstaten Jalisco, Aristoteles Sandoval, har beordret hoteller i den populære turistby Puerto Vallarta evakueret.

- Det her kan blive et fænomen med meget ødelæggende konsekvenser. Vi vil sandsynligvis blive nødt til at evakuere andre områder, siger guvernøren.

Willa har på kort tid taget kraftigt til i styrke og ramte mandag kategori fem, som er højeste trin på den tropiske orkanskala.

USA’s Nationale Orkancenter betegner uvejret som ’ekstrem farlig’, og meteorologer advarer om risiko for store mængder nedbør.

- Nedbøren vil forårsage livstruende stormflod og jordskred, lyder det.

Willa forventes at smide mellem 15-30 centimeter regn og der advares om risiko for stormflod på kysten – lokalt op til 45 centimeter.

De mexicanske myndigheder har udsendt en advarsel til 19 kommuner i kystprovinserne Nayarit og Sinaloa.

Willa ventes at ramme land tirsdag aften på et endnu ukendt sted langs en 220 kilometers strækning fra Mazatlan til San Blas.

Yamile Bustamante, direktør for hotellet Crown Plaza de Mazatlan, oplyser til Associated Press, at han overvejer at evakuere hotellets gæster.

- Det handler om deres sikkerhed, siger han.

For et par uger siden spredte orkanen Michael død og ødelæggelse i Florida og det sydlige USA.

16 personer mistede livet i Florida, og især kystbyerne Mexico Beach og Panama City blev hårdt ramt.

Stillehavskysten i Mexico er tidligere i denne orkansæson blevet hårdt ramt.

I september mistede mindst 15 mennesker livet som følge af stormflod i delstaterne Sinaloa og Michoacan.