Mor AMOK over vuggestue: 'Hvad bilder I jer ind?!'

Heather Chisum var fuldkommen chokeret, da hun tirsdag hentede sin søn fra vuggestuen.

Da hun skulle skifte lille Milos ble, opdagede hun nemlig, at vuggestuen havde skrevet på sønnens mave med en permanent sprittusch.

Det fik den enlige mor til to til at gå løs på tasterne på Facebook, hvor opslaget allerede er delt over 29.000 gange.

Her raser hun over, at vuggestuen har taget så drastiske midler i brug for at viderebringe en besked.

'Hver dag, når jeg henter Fin og Milo fra vuggestuen, kommer der en besked med i Milos madkasse om, hvordan det er gået, og om der mangler noget til stuen. Jeg er en enlig mor med et fuldtidsjob og to små børn. Sagsøg mig, men jeg læser altså ikke sedlerne hver eneste dag', skriver hun og fortsætter:

'Jeg gætter på, at de i går skrev, at der manglede bleer til ham, og jeg så det ikke. Men! Jeg så mange pædagoger både da jeg afleverede ham, og da jeg hentede ham igen. Hvis jeg uheldigvis havde glemt at se sedlen, kunne man jo godt have sagt: 'Hej, han mangler bleer'. Det ville have været så simpelt. Men det skete ikke. I stedet så jeg, da jeg skiftede hans ble, at der var skrevet på min søn med en tusch'.

På barnets mave havde en pædagog skrevet: 'Mor, jeg har ikke flere bleer, vær sød at læse min seddel'.

Heather prøvede flere gange at skrubbe farven af fra tuschen, men den blev siddende på den lille dreng.

'Jeg havde planer om at tage begge børn med på stranden, men det kan jeg ikke, fordi der står det her på ham. Hvorfor man har brug for at skrive så lang en besked på min søn, forstår jeg simpelthen ikke. De kunne have skrevet det på bleen. Eller de kunne have fortalt mig det', lyder det.

Ifølge NBC-afdelingen i Florida er pædagogen, der skrev på Milo, blevet fyret.

Det sker, fordi det ikke er første gang, at der i institutionen er blevet skrevet på et barn for at fange forældrenes påmærksomhed.