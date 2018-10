Mor beskyldt for at score mænd ved at amme: Se hendes effektive svar

Nu har 39-årige Reka fra Finland offentliggjort et hav af amme-billeder af sig selv og sin datter for at lukke munden på sine kritikere - se alle billederne her

En 39-årig mor til en næsten tre år gammel datter er blevet beskyldt for at ville score andre kvinders mænd ved at amme sin datter på offentlige steder.

Reka Nyari fra New York ammer nemlig stadig sin 34 måneder gamle datter, og det er der mange, der virkelig er blevet sure over - især kvinder.

På en flyvetur for nylig, hvor Reka sad og ammede sin datter, var der en kvinde, der henvendte sig til hende og hævdede, at Reka forsøgte at score hendes mand ved at vise sine bryster frem.

Reka har i et interview med Media Drum World forklaret, at hun stadig ammer sin datter, fordi hun mener, at det er godt for hendes datters sundhed og er med til at skabe et godt bånd mellem mor og datter. Derfor blev Reka naturligvis meget stødt over kvindens bemærkning. Hun har derfor svaret igen på kvindens negative opførsel med et meget effektivt svar. Reka har nemlig offentliggjort et hav af billeder, hvor hun er i fuld gang med at amme sin datter.

Reka har her arrangeret en smuk kunstnerisk opstilling, hvor hun ammer sin næsten tre-årige datter. (Foto: Media Drum World)

- Det er meget irriterende, hvor fordømmende folk kan være i forbindelse med en kvinde, der ammer. Og hvorfor skal en kvindes bryster og brystvorter seksualiseres i forbindelse med amning.

- At amme er ganske naturligt. Vores bryster er skabt for, at vi kan amme vores babyer. At associere amning med sex eller perversion er meget bekymrende, siger Reka, der gerne vil fortælle lidt mere om den vrede kvinde i flyet på en tur fra New York til Budapest i Ungarn.

- Hun sad på sædet foran mig og min datter og min mand. Kvinden var sammen med sin kæreste. Hun råbte, at jeg var frastødende og fulgte op med en lang række bandeord. Hun troede angiveligt, at jeg forsøgte at score hendes kæreste, fordi jeg ammede min datter, mens flyet var på vej til at lande.

Her ammer Reka sin datter, mens hun ligger i en sofa. (foto: Media Drum World)

Reka fortæller i øvrigt, at hun ammer sin sin datter hver morgen, når hun vågner op. Og jeg ammer hende også om aftenen, når hun skal i seng.

- Hvis hun føler sig sløj, har hun ofte lyst til at blive ammet i løbet af dagtimerne, siger Reka og tilføjer:

- Jeg ammer min datter over alt, hvor min datter føler sig sulten. Det sker dog ikke så tit mere, fordi min datter snart er tre år. Men da hun var yngre foregik det overalt. På restauranter, i butikker, på gaden eller i metroen, fortæller Reka.

- Da min datter var meget yngre var der kun få, der fordømte, at jeg ammede hende i offentlige rum, og det var især kvinder, hvilket er ret interessant.

Mor og datter. Amning er in for Reka, der mener, at det er sundt at blive ved med at amme sine børn, efter de er fyldt et år. (Foto Media Drum World)

- Nu hvor min datter snart er tre år gammel bliver jeg kritiseret af mange flere mennesker. Venner og familie ruller med øjnene og fortæller mig, at jeg skal stoppe med at amme min datter. De siger, at det er skadeligt for både mit barn og mig. Jeg får at vide, at min amning er egoistisk, forstyrrende og pervers. Folk er chokerede over min amning.

Reka forsøgte faktisk at afvænne sin datter fra amning, da datteren kun var et år gammel. Men jeg fandt så mange beviser på, at amning ud over et års-alderen er sundt og godt for både mor og barn, at jeg fortsatte med at amme. Jeg lader min egen datter bestemme, om hun har lyst til at blive ammet eller ej, siger Reka.

Reka her på et sort/hvid-billede, hvor hendes datter er meget yngre. (foto: Media Drum world)

Reka er her i gang med at amme sin 34 måneder gamle datter, mens hendes mand ser på. (foto: Media Drum World)

Et usædvanligt smukt amme-billede. (foto: Media Drum World)

Hygge-amning i familiens skød. (foto: Media Drum World)