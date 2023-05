Mor-blogger Heather Armstrong er død

Mødre, der er deler op- og nedture med tusindvis af følgere på sociale medier, er i 2023 ikke en sjældenhed.

Men da Heather Armstrong i begyndelsen af 00'erne startede sin blog Dooce.com, var hun blandt de første til at gøre netop det.

Siden opbyggede hun et lukrativt brand som en åbenhjertig person, der ærligt delte sine udfordringer som mor, sine kampe med depression og alkoholisme med sine mange følgere på både bloggen og de sociale medier.

Tirsdag blev den 47-årige blogger fundet død i sit hjem i Salt Lake City, hvor hun boede med kæresten Pete Ashdown. Det fortæller han til nyhedsbureauet AP.

Til AP oplyser Ashdown, at Heather Armstrong døde af selvmord. Efter 18 måneders ædrulighed fik hun et tilbagefald, fortæller kæresten, som ikke deler yderligere detaljer om dødsfaldet.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Annonce:

Inderligt savnet

I 2009 optrådte Armstrong på Forbes' liste over de mest indflydelsesrige kvinder i medierne. Hun udgav samtidig en erindringsbog og medvirkede i det populære Oprah Winfrey Show.

Da hendes blog var på sit højdepunkt, havde den mere end otte millioner månedlige læsere. Hun er af The New York Times Magazine blevet døbt 'dronningen af mor-bloggere'.

Heather Armstrong havde børnene Marlo og Leta, som i dag er teenagere.

- Hun var en kærlig følgesvend og mor, som altid var åben for et nyt eventyr eller en koncert. Heather mente, at det var forkert at tage sit eget liv, men i sidste ende blev hendes dømmekraft forplumret af alkohol. Hun var elsket og vil blive inderligt savnet, udtaler Pete Ashdown til CNN.