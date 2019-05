Mor fik fire ufrivillige aborter: - Jeg vil hellere ryge

Jade Rist fra England fortæller, at hun bebrejder sig selv for de mange aborter

Den engelske mor til to fortryder den dag i dag, at hun ikke kunne stoppe med at ryge sine vanlige 30 cigaretter om dagen.

Det har nemlig ifølge hende selv resulteret i, at hun har haft fire ufrivillige aborter.

Den 28-årige kvinde har efter de mange aborter besluttet sig for at stoppe, og hun er overbevist om at cigaretterne også var grunden til, at der var komplikationer ved sin datters fødsel.

Det fortæller hun i et stort interview med Daily Mail.

- Jeg har stor erfaring med ufrivillige aborter, og jeg tror, at det er på grund af min rygning. Jeg har altid bebrejdet mig selv, siger hun åbent i interviewet.

Det er endnu ikke bevist, at rygningen var grunden til, at moderen fik de mange aborter, men en vejleder i sundhed fortæller i samme interview, at det er mere sikkert med en abort, hvis moderen ryger.

I dag har hun valgt at stoppe med at ryge, fordi hun gerne vil være gravid for syvende gang.

- Jeg var fast besluttet på at blive gravid igen, og det var ikke fair, at jeg blev ved med at få aborter. Jeg har altid givet mig selv skylden, men denne gang er jeg derfor stoppet med at ryge.

Har været en stor hjælp

Sundhedsvejledere i England har gratis rådgivning om rygestop, og det har vist sig at være en stor hjælp for moderen.

Rygestoppet har også betydet, at hun nu har mere tid til sine børn.

- Jeg plejede at gå nedenunder om morgenen, og mine cigaretter var klart vigtigere end mine børn. Jeg er meget gladere nu. Jeg plejede altid at være sur, fordi jeg hele tiden tænkte på min næste cigaret.

Claire Stagg, der har været vejleder for Jade, fortæller, at det er meget farligt for børn er være i nærheden af rygende forældre.

- Vi ved at det kan give sygdomme, og at det kan give et dårligere immunforsvar, astma og problemer med øret. Selv hvis du ryger ud af et vindue, kan røgen sætte sig i sofaen, hvor du bagefter placerer barnet, så de optager kemikalierne fra rygningen.