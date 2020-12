Mor frygter kommunen og vennerne: Min 13-årige søn ryger hash

Kære Puk

Jeg skriver til dig, da jeg virkelig ikke aner, hvor jeg skal gå hen med mit problem.

Problemet er, at min søn på 13 år er begyndt at ryge hash. Jeg er simpelthen så knust over det, og han nægter at indrømme det. Vi bor i København, og jeg ved godt, at vi bor et ’svært’ sted, når man har en dreng, der er begyndt at ’lege’ med de forkerte.

Jeg har prøvet at tale med ham uden at virke sur, så jeg ikke skræmmer ham endnu længere væk. Jeg føler, at han har trukket sig, efter at han begyndte at ryge hash.

Én ting er, at jeg følelsesmæssigt har det rigtig svært ved, at min dreng ikke er ældre, og at han så begynder på det her. En anden ting er, at jeg er bekymret over, hvad der vil ske, hvis jeg henvender mig til kommunen og fortæller dem om problemet.

Jeg sidder i en ret høj stilling, og jeg er derfor bekymret for, at det hele vil vælte rundt omkring mig, hvis jeg ligesom ’offentliggør’ det. Jeg tør end ikke tale med mine nærmeste om det.

Jeg bor alene med min søn, og hans far er helt ude af billedet og har været det i mange år. Han bor i udlandet, så der er ikke nogen at dele det med.

Jeg bryder mig ikke om, at mine venner og kolleger skal vide det, da jeg på forhånd ved, hvordan de vil reagere, og det kan jeg ikke overskue, samtidig med at jeg også skal tage mig af selve problemet med min dreng.

Han er også begyndt at stjæle for at skaffe penge til hash. Jeg har taget ham i det, da jeg fandt ting i hans lommer.

Jeg er så ked af det og nervøs og aner ikke, hvad jeg skal stille op.

Med venlig hilsen

L.P.

Kære L.P.

Lige her er der nok ikke så meget at stille op end at æde din skam og din frygt i forhold til dit renommé og omdømme. Her kommer din dreng i første række.

Det ER tidligt at begynde at ryge hash – og da et egentligt misbrug af hash medfører øget pengeforbrug, så skal de jo komme et sted fra. Og da han sikkert ikke vil stjæle fra dig, så gør han det et andet sted.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg tænker, at du bliver nødt til at give fanden i, hvad andre tænker. Hvis de har et problem med det, der sker i dit liv og for dit barn, og de ikke kan forstå det, så må de tænke det. Det er vigtigt, at man kan hente støtte hos dem, man har tættest på.

Og i nogle kriser viser venner og familie ofte deres sande ansigter. Det vigtigste er, at din søn ved, at du smider alt for ham. Det er nu, du skal handle. Du bliver nødt til at handle. Du må ikke lukke dine øjne for det. Og derfor er det også rigtig godt og stærkt, at du skriver til mig her.

I Københavns Kommune er der faktisk et helt konkret sted med tilbud til både din søn og dig. Det er et sted, der tager sig af præcis af det problem, som du beskriver. Jeg linker til det i faktaboksen nedenfor. Skynd dig at tage kontakt til dem – jo før, jo bedre.

Jeg ønsker dig al mulig held og lykke. Det skal nok gå. Du skal prioritere ham 100 procent i det næste stykke tid – og nok sætte farten helt ned på arbejdet og karrieren.

Med venlig hilsen

Puk

Noter Hash og andre former for cannabis er næst efter alkohol verdens mest anvendte rusmiddel. Det har været anvendt i mindst 10.000 år. Inden for bl.a. folkemedicin har det spillet en vigtig rolle i Kina og Indien. Det udvindes af indisk hamp, også kaldet Cannabis Sativa. Det er en etårig plante, der almindeligvis er op til et par meter høj. Det er især hunplanterne, der udsondrer den harpiks, der bruges til fremstilling af hash. Hampplanter bruges også til tekstil. Af frøene udvindes hampeolie, der bl.a. bruges i kosmetik. Søg hjælp på uturn.kk.dk, der er Københavns Kommunes behandlingstilbud til unge med et hashmisbrug og forældre til unge med med et hashmisbrug.

--------- SPLIT ELEMENT ---------