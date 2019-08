Mor går viralt: Kan man bede sine børn om det?

Det kan være svært at motivere sine børn til at tage del i huslige pligter i hjemmet - og så kan man jo blive tvunget til at være kreativ.

Det oplevede en mor fra Dublin, der er gået viralt efter at have vist på sin Facebook-profil, hvordan hun får sat sine børn i gang.

'Så mine børn bliver ved med at spørge mig en ny telefon eller lommepenge, så de kan tage forskellige steder hen. I går fortalte jeg dem så, at jeg har lyttet til deres ønsker, og at jeg har en overraskelse til dem i dag, når de kommer hjem fra skolen. Overraskelsen er så, at de skal til at ansøge om jobs herhjemme for at få penge. Hvis du vil have det, må du arbejde for det og fortjene det. Og ja, jeg har også lavet en service, så de kan låne penge af mit', skriver hun i opslaget.

Det har indtil videre fået 204.000 interaktioner og er blevet delt 125.000 gange.

Hvis man gerne vil tjene penge hos Shaketha McGregor er der tre forskellige job, man kan besætte.

Det ene er leder af køkkenet, det andet er leder af rengøring, og det er såmænd også muligt at være supervisor over vasketøjet.

Der skulle både holdes samtaler og snakkes løn med børnene. Foto: Privat

Alle ansøgere skal udfylde et skema, som moderen har printet ud.

Her skal de svare på, hvilke jobs de tidligere har haft, om de vil arbejde aften og weekend og hvilken løn, de mener vil være rimelig.

Ansøgningsskemaet blev efterfølgende udfyldt af børnene. Foto: Privat

Børnene har sidenhen alle ansøgt om et job og ifølge udviklingen på Facebook, har de alle tre fået sig en ansættelse hos deres mor, der nu slipper for at tage opvasken alene.