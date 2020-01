Mor gav 19-årig datter drømmebryllup: Så stak hun af med gommen

Det overgår alle tænkelige rædsler, det kan Lauren Wall godt se.

Alligevel har hun valgt at fortælle om, at hendes mor betalte for hendes drømmebryllup, da hun som 19-årig blev gift med sin udkårne og faren til sit barn, Paul White.

Kort efter bryllupsrejsen forlod manden hende nemlig for ingen ringere end hendes egen mor.

Det fortæller hun i et interview med Mirror, der også har talt med manden og moderen om sagen.

Da parret blev gift, var det Laurens mor Julie, der havde betalt det meste af brylluppet. Derfor takkede Lauren også moderen ved at invitere hende med på deres bryllupsrejse.

Troede ikke på det

Men kun otte uger efter turen flyttede Paul ud - og ni måneder fødte hendes mor et barn, som Paul var far til.

- Paul kom altid godt ud af det med min mor. Jeg tænkte ikke over det, hun var jo hans svigermor, og han var bare venlig. De ville tit grine sammen. Men jeg var ikke bekymret. Hvorfor skulle jeg være det?, fortæller hun til Mirror.

Da de to kom hjem fra bryllupsrejsen, begyndte Paul at ændre opførsel.

Pludselig var han meget beskyttende omkring til telefon og fire uger efter, at parret havde sagt 'ja' til hinanden, fandt Lauren ud af hvorfor.

På telefonen var der nemlig beskeder mellem Paul og Julie og efter længe at have være bekymret, spurgte hun manden og sin mor direkte.

- Min mor benægtede det. Hun sagde, jeg var sindssyg. Da jeg konfronterede Paul, blev han helt bleg, og han nægtede at lade mig se hans telefon.

Forlod kone og barn

Et par dage efter konfrontationen tog Paul sin vielsesring af og skred fra sin nye brud og deres syv måneder gamle datter.

Julie og Paul benægter, at de har haft en affære, men kort efter at Paul flyttede ud, fandt Lauren ud af, at han var flyttet ind hos moderen.

- Jeg kunne ikke tro på, at de to, jeg elskede mest i hele verden kunne bedrage mig sådan. Det var sygt. Det er en af de værste ting, en mor kan gøre mod sin datter. Paul er helt klart en idiot, men hun er min mor. Hun skulle elske og beskytte mig over alle andre. I stedet stjal hun min mand og ødelagde min familie og mine drømme. Det kommer jeg aldrig til at tilgive, fortæller Lauren, der i dag er 35 år.

Og hvis det at miste sin mand til sin mor ikke var hårdt nok, fik Lauren endnu en ubehagelig overraskelse.

Kort efter at have fundet ud af, at de to boede sammen, så hun sin mor gå ned ad gaden - og hun var tydeligt gravid.

- Da jeg så hende, og at hun havde en stor mave, gik min hjerne amok. Hun sagde, at det var en cyste. Jeg blev så syg af at se hende. Jeg gik hjem og smadrede alle billeder fra brylluppet.

Præcis ni måneder efter at Paul havde forladt Lauren, fødte hendes mor hans barn.

Moderen prøvede at sige, at barnets far var en tidligere kæreste, men den var der ingen i familien, der troede på.

Været sammen lige siden

Fem år efter, at Lauren var blevet gift med Paul, var det nu hendes mors tur til at gå op ad kirkegulvet.

Selvom Lauren og moderen stadig har det svært med situationen, er de begyndt at arbejde på deres forhold.

- Jeg taler ikke med Paul, kun når jeg er sammen med min mor. Jeg har bedt ham forklare til vores datter, hvad der foregår, men han mener, at alle har glemt det nu.

Moderen og Paul har været sammen siden 2005 og i en kommentar til Mirror har Julie forklaret, at parret er gift, og at de aldrig havde en affære.

Paul har nægtet at kommentere på sagen.