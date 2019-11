Mor havde kun 200 kroner på kontoen: En krusedulle tjente hende millioner

Nød lærer, som vi ved, nøgen kvinde at spinde.

For Stacey Dennis endte det med, at hun kunne spinde guld på sine kruseduller, der endte med at blive starten på den forretning, hun i dag driver med sin mand og to medarbejdere.

Desperate efter at tjene nogle penge så hun kunne sætte mad på bordet til sin datter Layla, tegnede Stacey en hurtig krusedulle på et Valentines Day kort.

Nu fire år senere har den krusedulle forvandlet sig til den forretning, familien har valgt at kalde 'Love Layla' efter deres datter.

Den 33-årige kvinde fra West Yorkshire har skabt sin formue på 1.5 millioner pund svarende til 13 millioner danske kroner, ved at lave sjove kort med frække beskeder på.

- Mit første kort havde et lidt kækt slogan som: 'Glædelig Valentines Day - vil du have en trekant?', og det var åbenbart lige det, som folk gerne ville have, for de klarede sig rigtig godt, har hun fortalt til flere britiske medier, heriblandt Metro.

Hun startede med at sælge de sjove kort på sider som eBay og Etsy, men sidenhen har hun fået sig sin egen hjemmeside, hvor man må sige, at der er nok at vælge i mellem.

Klarede den sammen

Stacey arbejder sammen med sin mand, der efter en ulykke på arbejdet ikke længere kunne varetage sit hårde, fysiske arbejde.

Hun selv var blevet afskediget fra sit arbejde som grafisk designer, fordi der ikke længere var behov for hende.

- Det var hårdt, jeg var lige blevet mor, og jeg prøvede i lang tid at finde et job, hvor jeg også kunne få noget tid med min datter.

Heldigvis ændrede krusedullen i køkkenet det hele for familien.

- Vi havde egentlig ikke tænkt os at starte så stor en forretning, det startede med at være en måde, så vi kunne tjene lidt ekstra penge, få mad og holde huset varmt.

I dag går firmaet strygende, og parret har ansat hjælpere til at holde styr på alle de bestillinger, de modtager.

- Jeg tror virkelig på karma, og det at give tilbage. Jeg vil altid hjælpe andre, hvis de skulle få det svært, fortæller hun.