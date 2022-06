Mor: - Hofkok forgreb sig på mit barn

Moderen til en 14-årig dreng fra Mors fortæller, hvordan hendes søn mener, at den 64-årige kroejer og samarbejdspartner til kongehuset Jens-Peter Skov sidste år udsatte ham for et overgreb på et offentligt toilet. Hun sidder tilbage med følelsen af, at politiet har svigtet i efterforskningen – og eksperter giver hende ret

Ved du noget? Så kontakt journalisterne på ae@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt

Oprettelsen af en profil på dating-appen Grindr, der henvender sig til homo- og biseksuelle mænd, fik i efteråret 2021 livsomvæltende konsekvenser for en bare 14-årig dreng fra Mors.

Det var nemlig igennem Grindr-appen, at drengen, Ekstra Bladet i denne artikel har valgt at kalde Rasmus, i efteråret kom i kontakt med den 48 år ældre indehaver af Sallingsund Færgekro og mangeårig samarbejdspartner til kongehuset, Jens-Peter Skov.

En kontakt, der ifølge drengen selv mundede ud i en voldtægt på toilettet på busterminalen i Nykøbing.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var på dette toilet på busterminalen i Nykøbing Mors, at den på det tidspunkt 63-årige Jens-Peter Skov havde samleje med en 14-årig dreng fra øen. Foto: Ernst van Norde

- At det her skulle overgå netop min dreng, har jeg simpelthen ikke ord for. Det har ødelagt ham såvel som vores familie, fortæller hans mor, som Ekstra Bladet har interviewet til denne artikel.

Rasmus er ikke drengens rigtige navn, men Ekstra Bladet har, fordi han fortsat er mindreårig, valgt at anonymisere ham såvel som hans mor. Ekstra Bladet er bekendt med begges identitet.

Årsagen til, at det i offentligheden er kendt, at Jens-Peter Skov er part i sagen, er, at han selv stod frem i Skive Folkeblad i forbindelse med politiets første lukning af sagen.

Erkender samleje

Hvad der helt nøjagtig skete den morgen i september, ved kun Rasmus og Jens-Peter Skov.

Ifølge dokumenterne fra sagen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, står det dog klart, at den på det tidspunkt 63-årige kroejer og 14-årige Rasmus kom i kontakt via Grindr-appen, og at de to havde samleje på et toilet på rutebilstationen i Nykøbing Mors i tidsrummet 9.03 til 9.11 onsdag 8. september 2021.

Det var Rasmus’ mor, der anmeldte episoden til politiet, lige efter den havde fundet sted, fordi Rasmus ringede til hende og fortalte, hvad han mente, der var sket.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Ifølge afgørelsen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi er der givet divergerende oplysninger om, hvorvidt de to havde aftalt at mødes på toilettet, men der er altså enighed om, at de havde samleje og andet seksuelt forhold end samleje.

Ifølge Rasmus fortalte han undervejs Jens-Peter Skov, at han var 14 år gammel, mens Jens-Peter Skov har forklaret, at Rasmus havde opgivet sin alder til 20 år – og det er altså et af sagens helt store stridspunkter, som Rasmus’ mor dog ikke giver ret meget for.

- Set med mine øjne kan det aldrig være andre end den voksnes ansvar at sikre sig, at den person, man står over for i sådan en situation, er gammel nok. Når aldersforskellen er så stor, som den er mellem Jens-Peter Skov og mit barn, så mener jeg, at Jens-Peter Skov – uanset hvad – burde have stoppet op, siger hun.

Ifølge anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi er der givet divergerende oplysninger om, hvorvidt Jens-Peter Skov og Rasmus havde aftalt at mødes på busterminalens toilet, men der er altså enighed om, at de havde samleje og andet seksuelt forhold end samleje. Foto: Ernst van Norde

Måtte selv i arbejdstøjet

Midt- og Vestjyllands Politi har efterforsket, om der var tale om en voldtægt, ligesom de har efterforsket, hvorvidt Jens-Peter Skov var klar over, at Rasmus var under den seksuelle lavalder, og således kan straffes for sin handling. Ingen af delene har ifølge anklagemyndigheden kunnet bevises, hvorfor sagen nu er blevet lukket to gange.

Årsagerne er blandt andre, at der hverken er vidner eller tekniske spor i sagen, og at Rasmus slettede sin Grindr-profil umiddelbart efter hændelsen, så korrespondancen mellem ham og Jens-Peter Skov forsvandt.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Et led i efterforskningen er derfor gået på at forsøge at genskabe Grindr-korrespondancen mellem de to. Ifølge både moderen og sagens papirer er det dog en opgave, familien i vid udstrækning selv har måttet stå for.

- Til trods for, at politiet konfiskerede (Rasmus’, red.) telefon i forbindelse med anmeldelsen og havde den i deres varetægt i flere uger, har vi selv måttet stå for at genåbne (Rasmus’, red.) profil og downloade den brugerdata, vi kunne, sidenhen, fortæller Rasmus’ mor, der tilføjer, at familien udleverede dataene til politiet med det resultat, at de ikke har kunnet vise noget som helst, hvorfor sagen altså nu to gange er blevet lukket af politiet.

- Jeg forstår slet ikke, at vi på nogen måde kan komme til at stå med det ansvar. Jeg kan jo ikke vide, om vi gjort det rigtigt og dermed har fået alt, der var at hente, for det er ikke engang sådan, at de (politiet, red.) så har hjulpet os med, hvordan vi skulle gøre, siger hun.

- Prøv du at forklare dit barn, der føler, at han er blevet voldtaget af voksen mand, at sagen er lukket, fordi du som mor ikke er lykkedes med at fremskaffe potentielle beviser. Det er fandeme ikke ret sjovt.

Eksperter: ’Ikke godt nok’

At Ramus og hans familie selv er blevet bedt om at fremskaffe Grindr-materialet, får mildest talt løftede øjenbryn med på vejen fra advokater, Ekstra Bladet har forelagt sagen.

- Det er politiets opgave. Det står direkte i loven. Det skal aldrig være nogen af parternes opgave at fremskaffe den slags, fordi det jo handler om både at finde det, der taler for skyld, og det, der taler for uskyld, siger Ulrik Sjølin Pedersen, der er forsvarsadvokat og tidligere anklager.

Det samme mener forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger.

- Det kan ikke passe. I særdeleshed ikke når man står i den frygteligt sårbare situation, moren står i. Det vil jeg mene er et urimeligt krav at stille i den her situation. Det har jeg ikke hørt om før, siger han.

Ekstra Bladet har kontaktet Midt- og Vestjyllands Politi for en kommentar til sagen, men de har ifølge sekretariatschef Mette Schmidt Hermansen ikke mulighed for at udtale sig, da sagen endnu ikke er endeligt afsluttet. Hvad politiet selv konkret har gjort for at genskabe korrespondancen, står derfor hen i det uvisse.

- Jeg havde spurgt ham

Ekstra Bladet har også talt med Jens-Peter Skov om sagen. Han fortæller, at han også har fremsendt sine Grindr-oplysninger til Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det er kun i min interesse at få genskabt de her beskeder, for i dem står der det, jeg har sagt, siger Jens-Peter Skov og understreger, at han ikke var klar over, at Rasmus var under den seksuelle lavalder.

- Jeg er så frygteligt ked af denne sag. Havde jeg vidst, at han var 14, havde jeg ikke kunnet drømme om at gøre det. (…) Det kan godt være, at man skal være den klogeste, når man er den ældste, men jeg havde spurgt ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jens-Peter Skov fortæller, at han var i tvivl om Rasmus' alder. Foto: TV Midtvest

Han udtaler dog også, at han i øjeblikket var i tvivl:

- Jeg bliver i tvivl, da jeg ser ham (Rasmus, red.), fordi han er spinkel, og så spørger jeg ham, hvor gammel han er, hvortil han svarer, at han er 20, og så tænker jeg: Arhh, mon dog? Og så nikker han. Hvis jeg så ham komme gående i dag, så ville jeg måske tænke anderledes, fortæller Jens-Peter Skov.

- Du er i tvivl om hans alder. Hvorfor er der ikke et eller andet i dig, der får dig til at sikre dig, at alt er, som det skal være?

- Det er jo også det, jeg har spurgt mig selv om.

Foto: Ernst van Norde

Følelserne uden på tøjet

Under hele interviewet med Rasmus’ mor sidder følelserne uden på tøjet – mest de vrede af slagsen – og stemmen bliver ikke mindre lavmælt, da hun bliver spurgt til, hvordan det overhovedet kunne gå til, at hendes bare 14-årige søn befandt sig på Grindr – en app, man skal være 18 år for at være på – og sidenhen i selskab med Jens-Peter Skov den morgen.

- Det har jeg da også spurgt mig selv om 100 gange siden! Det eneste, jeg kan svare, er, at vi mange gange har haft snakke om, hvordan man begår sig på nettet. At (Rasmus, red.) var 14 år gammel, grænsesøgende og nysgerrig, og at han efterfølgende har fortalt, at han kun var på den app i ganske få dage, inden han fik kontakt til Jens-Peter Skov, siger hun. Hun tilføjer:

- Men min holdning er bare, at uanset hvordan man vender og drejer det, så burde han (Jens-Peter Skov, red.) have haft en eller anden lille stemme i hovedet, der fortalte ham, at her var nok en dreng, han burde tage med hen på kommunen på den anden side af vejen – og aldrig med ind på det toilet.