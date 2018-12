Mor i chok efter søn opdager skjult billede i Toblerones logo

Når du først har set det, er det svært at forstå, at der skulle gå så mange år, før du fik øje på det.

Sådan var det i hvert faldt for en mor, der på Twitter kalder sig Stephanie. Hun har brugt det sociale medie til at dele en oplevelse, hun for nylig havde med sin søn og en plade af de velkendte, trekantede Toblerone-chokolader.

Se også: Enlig socialarbejder død af kræft: Efterlader 71 millioner kroner til udsatte børn

'Hvad betyder bjørnen?' havde knægten spurgt, da han ifølge Stephanie for nylig for allerførste gang stiftede bekendtskab med den schweiziske nougat-lækkerbisken.

My son had his first Toblerone today. “What’s the bear for?”

Me: “what bear?”

.

I was today years old when I found out there’s a bear in the Toblerone logo. pic.twitter.com/CmwRO2BFww — Stephanie (@upstephanie) December 27, 2018

'Hvilken bjørn?' svarede hun, men så gik det til hendes store overraskelse op for hende, at sønnen havde ret. Inde i Toblerones bjerg-logo 'gemmer' der sig rent faktisk et billede af en bjørn. Faktisk er det ret svært ikke at se den, når du først har opdaget den.

Kan du se bjørnen i logoet? Foto: PR-Foto

Se også: Store firmaer skjuler symboler i deres logoer - Kan du spotte dem?

Stephanie forklarede bagefter, efter at have søgt lidt rundt på nettet, at der faktisk er en helt simpel og plausibel grund til, at det skarpe øje kan spotte en skjult bjørn i chokolade-bjerget. Toblerone-baren stammer nemlig fra Scweiz-byen Bern, som også kaldes for 'The city of bears'.

Toblerone comes from Bern, Switzerland. Also known as the city of bears. — Stephanie (@upstephanie) December 27, 2018

Det bekræfter denne liste over skjulte symboler i kendte logoer.

Stephanies tweet om Toblerone-bjørnen har på få dage fået over 28.000 likes på Twitter.

I had never seen that!!! Your son is brilliant! — Honu (@harrislarryd) December 27, 2018

I just blurted out, ‘Did anyone know about the Toblerone bear?’

And my son replied without raising his head, ‘The one in the mountain? What about it?’

They know things. — Julie M-D (@juliemerrills) December 28, 2018

That’s nothing... wait till you see the arrow in the Fed Ex logo pic.twitter.com/0KrpnL8dYs — Kevin D⚠️ (@Penralltgoch) December 28, 2018

Eating them for 50 years never noticed that, your lads a genius, in my defense the wrapper is the last thing Im thinking about when I get one. — Paul Thornberry (@thornberryp) December 28, 2018

Denne jul er fuld af hyggelige afsløringer - se for eksempel her, hvorfor fans er i chok over en 'Alene Hjemme'-hemmelighed.