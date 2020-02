Mor i nedlukket provins: Lad min kræftsyge datter komme ud

Der er lukket ned for ind- og udrejse af Hubei-provinsen i Kina for at inddæmme det smitsomme coronavirus, der har sit epicenter i provinsens hovedstad, Wuhan.

Den omfattende nedlukning skabte lørdag tårevædede scener i udkanten af Hubei. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En mor til en kræftramt datter bønfaldt i timevis politiet ved en kontrolpost om at give datteren tilladelse til at forlade provinsen for at komme til behandling.

Hospitalerne i Hubei-provinsen kæmper med at få plads til de mange tusind personer, der er smittet med virusset.

26-årige Hu Ping, der har leukæmi, har derfor ikke kunnet få den nødvendige kemoterapi.

Derfor forsøgte hendes mor, 50-årige Lu Yuejin, at få datteren bragt til hospitalet i den nærliggende by Jiujiang i Jiangxi-provinsen.

Men ved broen over floden Yangtze, der adskiller de to provinser, blev mor og datter afvist.

- Min datter har brug for at komme på hospitalet i Jiujiang. Hun har brug for sin behandling, sagde Lu Yuejin til politiet ved kontrolposten.

- Tag min datter. Jeg behøver ikke at komme igennem. Vær venlige bare at lade min datter komme igennem.

Lu Yuejin med sin kræftsyge datter. Foto: Thomas Peter

Ved grænseovergangen bliver en højlydt besked, om at ingen får tilladelse til at komme igennem til Jiangxi-provinsen, gentaget fra højttalere på broen.

Broen er blevet lukket for at undgå spredningen af coronavirusset, som har smittet over 14.000 og kostet over 300 personer livet.

Ifølge Reuters har dusinvis af mennesker forsøgt at passere broen de seneste dage.

Flere har fremvist tog- og flybilletter med afgang fra Jiujiang, som er købt før 24. januar. De fleste er dog blevet afvist.

Lu Yuejin måtte lørdag bønfalde politiet i flere timer, før der til sidst blev tilkaldt en ambulance, som hentede både mor og datter.

Begge blev tjekket for symptomer på coronavirus, før de fik adgang til ambulancen.