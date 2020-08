Mor i opråb: 'Det er dybt uansvarligt'

Et cigaretskod havde sat ild til lille Brynjas barnevogn

En tur ind til byen blev i går eftermiddags afbrudt af et opkald fra Beinta Bak Lamhauges vicevært.

Underboen havde bemærket, at det brændte fra hendes altan, og havde straks kontaktet viceværten.

Da Beinta Bak Lamhauge kom hjem til hendes lejlighed på Amager, opdagede hun, at det var hendes 11 måneder gamle datter Brynjas altan-barnevogn, der var gået ild i.

Det viste sig, at det var et cigaretskod, der havde antændt den lille barnevogn på altanen.

Det fik hende til at skrive et opråb på Facebook.

'Forestillingen om min datters (i bedste fald!) forbrændte ansigt, har brændt sig fast på min nethinde! Jeg er så chokeret over at man ikke tænker sig mere om, før man kaster om sig med gløder der kan antænde ild! Specielt når det kastes fra et vindue eller en altan!', skriver hun og tilføjer:

'Du har ingen magt over hvor det lander - hvilket denne situation er et skræmmende eksempel på! Det er dybt uansvarligt!

Det kunne have været gået helt galt for Beintas datter Foto: Privatfoto

Chokket sidder stadig i Beinta Bak Lamhauge, da Ekstra Bladet taler med hende.

- Tænk hvis min datter havde sovet til middag på det tidspunkt, siger hun, da Ekstra Bladet taler med hende.

Hun har ikke noget behov for at finde personen, der er ansvarlig for den afbrændte barnevogn, og har heller ikke meldt det til politiet.

Hun ønsker blot, at der bliver gjort opmærksom på de konsekvenser, det kan have, hvis man smider cigaretskod. Dog har hun valgt at hænge en lille seddel op i opgangen.

Beinta Bak Lamhauge skriver yderligere i et opslag på Facebook, hvor hun gør opmærksom på problematikken.



