Mor i opråb: Giv os vores søns gravsten tilbage

To sørgende forældre har fået deres søns gravsten stjålet. I et Facebook-opslag har de delt et billede af gravstenen i håb om, at den kan blive lagt tilbage

I 2018 mistede Pernille og Brian deres søn Tobias. Tirsdag morgen denne uge opdagede de så, at Tobias' gravsten var blevet stjålet fra kirkegården.

- Vi er overraskede, kede af det og chokerede over, at nogen kan få sig selv til at fjerne noget så privat som en gravsten, fortæller Pernille Sofia til Ekstra Bladet.

Stenen er mindre end en normal gravsten og derfor lettere at fjerne. Den var sidst på sin rette plads, kirkegården i Såby, mandag morgen, men er onsdag eftermiddag fortsat ikke blevet fundet. I et håb om at få stenen tilbage har forældreparret rakt hånden ud i et Facebook-opslag.

- Vi er ligeglade med, hvem der har taget den og hvorfor. Vi er ikke interesserede i, at nogen skal straffes. Det eneste, vi ønsker, er bare, at stenen bliver lagt tilbage, uddyber Pernille.

Et symbol på det barn vi har mistet

Tobias mistede i en alder af otte måneder livet til meningitis i april 2018. Derfor var stenen hjemmelavet af forældrene selv i en særlig børnevenlig udgave.

Den havde Tobias' navn malet på og var desuden prydet med tre malede symboler. En ballon, en brumbasse og et hjerte.

- Den er specialdesignet af os for at mindes Tobias. Hjertet giver sig selv, resten er for os symboler, der minder os om vores søn. Og nu er det, som om nogen har fjernet symbolet på det barn, vi har mistet, fortæller Pernille.

Håber det kun drengestreger

Pernille tror og håber selv på, at det kun er drengestreger, forklarer hun.

- Jeg har ingen anelse om, hvordan folk ellers kunne finde på at gøre sådan noget. Derfor appellerer vi også til forældre om, at de tager en snak med deres børn. Og at ingen skal have ballade, siger Pernille.

Forældrene har desuden udlovet en dusør til dem, der afleverer Tobias' gravsten tilbage. Men hvis nogen hellere anonymt vil lægge stenen i stilhed på et tidspunkt, er det lige så godt, understreger familien.