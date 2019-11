Mor og far går på tidlig pension - sådan sparede de 13 millioner op på otte år

Hvis du troede du var god til at spare op - så se lige den her familie på fire, der fremover får rigtig meget tid sammen - og et liv i sus og dus i Portugal

For otte år siden fik Amon Browning en pris. Et papirdiplom for at have arbejdet det samme sted i ti år.

Det blev et afgørende øjeblik for den nu 39-årige far til to. For det var lige der, han indså, at han ikke kunne blive ved. Det var lige der, han vidste, at han ville gå tidligt på pension.

- Man kan arbejde i så mange år, og alt, du får ud af det, er et stykke papir. Jeg ville have mere ud af mit liv end det. Tanken om at arbejde i 30 år i en lille kontorbås og misse mit liv var vanvittig for mig, fortæller Amon Browning i et eksklusivt interview med Daily Mail.

Du skal tro på det

Det blev starten på bevægelsen FIRE (Financial Independence Retire Early, red.), som Amon Browning startede sammen med sin kone, den nu 41-årige Christina Browning.

Parret har løbende lagt opdateringer på deres hjemmeside, på Instagram og på Youtube-kanalen Our Rich Journey, hvor de har delt ud af deres snedige råd til at spare og tjene penge nok til at kunne gå tidligt på pension og nyde livet i stedet for at arbejde sig igennem livet.

- FIRE-rejsen handler om at spare penge, tjene penge og investere de penge. Men før du gør det, skal du tro på, at du kan gøre det. Det handler om dit mindset, siger Amon Browning.

For nylig kunne parret og deres to børn, Sunoa på 13 år og 11-årige Melea, annoncere i en Youtube-video, at de nu er kommet i mål. De er efter otte års målrettet spinken, sparen og smarte tricks nu økonomisk uafhængige og er flyttet fra deres hjem i San Fransisco til Lissabon i Portugal for at leve et afslappet liv uden at skulle arbejde.

Husflip og ubertricks

På familiens online-kanaler kan man finde en masse gode råd og tricks, som familien har gjort brug af for at spare de to millioner dollars (13,45 millioner danske kroner) sammen, som nu udgør deres fælles, tidlige pension.

Både Amon og Christina Browning var ansatte hos staten. Han som byplanlægger med en årlig indtægt på 98.000 dollars (656.000 danske kroner), mens hun som sagfører tjente 70.000 dollars om året (469.000 kroner).

I 2011 gav parret sig selv ti år til at tjene penge nok til at kunne gå på tidlig pension. Men de var så effektive, at de endte med at være i mål efter otte år.

I 2013 begyndte de at 'flippe' huse - hvilket vil sige, at de købte huse, der trængte til at blive sat i stand, boede i dem mens de renoverede dem, og solgte dem igen med profit. Det gjorde de med i alt tre huse, hvilket endte med at indbringe dem 400.000 dollars (2,68 millioner danske kroner).

Gennem årene tjente de også gode penge på at sælge ting via nettet, og så gjorde de brug af et smart trick, de havde opdaget hos ridesharing-firmaerne Uber og Lyft. De meldte sig til som chauffører, men tjente ifølge parret 26.000 dollars (174.000 danske kroner) uden nogensinde at have samlet en eneste passager op.

- For os handlede det udelukkende om tricket. Virksomhederne gav 40 dollars i timen bare for at have tændt app'en, fortæller Amon Browning, der sammen med sin kone investerede de fleste af deres opsparingskonti i indeksfonde, der fulgte aktiemarkedet.

Familien måtte også foretage nogle livsstilsændringer som at sælge deres spritnye BMW og i stedet anskaffe en billig minivan.

Bliv rig for dine børn

De har nu valgt at dele deres historie, fordi de gerne vil lade andre forældre vide, at det er muligt at spare mange penge op. Også selvom man har børn.

- Når folk siger, at børn er dyre - man gør børn dyre, hvis man vil give dem hele verden. Folk går fallit for deres børn, men de vil ikke blive rige for dem, siger Amon Browning.

Han understreger dog, at familien i spare-årene var på ferie flere gange, betalt af bonusser på deres kreditkort. Så selvom det ikke blev til julegaver, fik de masser af gode minder sammen i den periode.

- Vores piger kan huske tilbage på, at de var i Paris juledag, eller Singapore eller Thailand.

I 2016 flyttede familien til Japan på grund af arbejdet. Har var de i stand til at spare op med rekordfart, fordi de ikke skulle betale husleje, mens de boede der. På den måde kunne de i tre år gemme 70 procent af deres indtægter og investere dem.

Så i juli i år, to år tidligere end forventet, kunne parret annoncere, at de nu ville gå på pension og flytte til Portugal. Her bor de nu med månedlige udgifter for 4500 dollars, svarende til lidt over 30.000 danske kroner.