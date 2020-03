Mor og far måtte ikke få et kram

Velkommen hjem: - For første gang i vores liv afviste vores datter at give os et kram

Det var en berørt og bekymret Louise Buur fra Solrød, der mandag ved 13-tiden trådte ud af sin bil foran Københavns Lufthavn.

- Jeg vil for alt i verden ikke smitte mine forældre, som jeg skal ind og hente nu.

Foto: Jonas Olufson

Hun iførte sig gummihandsker og mundbind og sprittede som en ekstra sikkerhed de sterile handsker af.

Smitterisiko med hjem

Men der kan være højere risiko for, at det snarere er forældrene Helle og Kurt Larsen, der er smitsomme.

De fløj nemlig hjem over Dubais lufthavn, der er blandt verdens største og mest befærdede.

- Der var tæt pakket i Dubai. Med folk fra hele verden. Ingen holdt afstand. Og i flyet sad nogle nær mig og hostede ustandseligt – ned i hånden stik mod hygiejnerådet. Jeg er rystet i min grundvold. Jeg er meget bekymret, siger den 65-årige Helle Larsen, der er hjertepatient og har nedsat lungekapacitet.

- Hvorfor fanden hører folk ikke efter, spørger hun.

Der var ingen krammer, men bekymring og gensynsglæde, da Louise Buur hentede sine forældre i Københavns Lufthavn. De blev alle behørigt afsprittet, inden turen gik hjemad mod Roskilde. Foto: Jonas Olufson

Blev ikke tjekket

Hverken i lufthavnene i Australien, Dubai eller København blev de screenet for sygdom.

- Jeg er ellers noget snottet. Vi har undret os over, at vi ikke på noget tidspunkt er blevet tjekket, siger den 65-årige Kurt Larsen, der går på efterløn om 14 dage.

Indtil da står den på hjemmearbejde.

- Det hele er meget alarmerende. Inde i ankomsthallen her i København står folk tæt og snakker, som de plejer, og ignorerer totalt advarslerne om at holde afstand, som konstant lyder fra højttalerne, siger datteren, som forleden – efter Mette Frederiksen havde ’lukket Danmark ned' – ringede til forældrene.

- Mor, kom hjem

- Vores datter ringede til os midt om natten australsk tid og sagde: Mor, kom hjem - nu. Det har været en højdramatisk afslutning på ferien, siger Helle Larsen.

- For første gang i vores liv afviste vores datter i dag at give os et kram. Tænk, at vi skal opleve det her. Jeg husker mine forældre tale om den spanske syge. Tænk, at vi nu er i samme tilstand, siger hun.

Hjemkomsten mandag var heldigvis planlagt, men anslået 100.000 danskere befinder sig nu udlandet. De rådes til at komme hjem - nu. Nogle får hjælp af Udenrigsministeriet og rejsebureauer.