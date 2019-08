Mor raser: Min datter blev skaldet efter balsam-fusk

44-årige Taffy Jo Timm lagde søndag aften en advarsel på sin Facebook-side, efter hendes datter havde haft en chokerende oplevelse.

Her advarer hun alle, der gør deres indkøb i Walmart i New Richmond i den amerikanske delstat Wisconsin, fordi hun mener, at nogen må have blandet balsam op med hårfjerningsproduktet Nair, mens det stadig stod på hylden i supermarkedet.

'Vær opmærksom på den shampoo og balsam, I køber der, for min datter Ashley Rose købte noget for to dage siden, og nogen har blandet Nair (hårfjerningsmiddel, red.) i hendes balsam-flaske, skriver den frustrerede mor i opslaget, hvor hun også har delt billeder af den pågældende balsam-flaske og brusenichen efter datterens bad, hvor håret pludselig begyndte at falde af hendes hoved i store totter.

- Mens jeg skriver dette, er hun ved at tabe håret, og hun græder, skriver Taffy Jo Timm.

Samler ind til skadet hovedbund

Opslaget er i skrivende stund blevet delt over 72.000 gange, og i en opdatering skriver hun, at datterens onkel mandag aften var nødt til at barbere hendes hoved helt skaldet.

Mandag blev Ashley Rose barberet helt skaldet af sin onkel, skriver hendes mor. Foto: GoFundMe

Opslaget inspirerede pigens familie til at lave en indsamling til Ashley Rose på Gofundme, hvor de samler ind til at kunne oprette skaden på hendes hovedbund.

Her fortæller de, at Ashley Rose før barberingen var forbi hospitalet for at få tjekket de skaldede, irriterede pletter i hendes hovedbund. Hun var også forbi en frisørsalon for at høre, om 'hullerne' kunne lappes med ekstensions, men hun fik at vide, at skaden mod hendes hud var for omfattende til, at ekstensions ville være en god idé.

På indsamlingssiden er den unge pige gået med til at dele billeder af skaden før hun blev barberet. Foto: GoFundMe

- Hun er nået til den hjerteskærende erkendelse, at hendes eneste mulighed er at barbere sit hoved, lyder det i beskrivelsen på indsamlingssiden, hvis mål er at finansiere nogle parykker til Ashley Rose.

- Ashley har det okay og tager tingene en dag af gangen, skriver moren Taffy Jo Timm til Ekstra Bladet.

I sit Facebook-opslag skriver Taffy Jo Timm, at politiet er underrettet og har planer om at gå overvågningskameraet igennem med butiksdetektiverne.

- Vi har stadig ikke hørt fra politiet, men de har også sagt, at det vil tage en uges tid eller længere, skriver hun til Ekstra Bladet.

- Hvad er dit budskab til de mennesker, der har gjort det?

- Tænk, hvis det var sket for dig selv. Det her langt fra en joke. Så vær sød at stoppe, skriver hun