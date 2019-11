Mor raser mod butikker: Hvorfor er det drengetøj?

En stærkt utilfreds mor fra Wellington i New Zealand for til Facebook-tasterne efter det gik op for hende, at den trøje med dinosaur-tryk, hun netop havde foræret sin lille datter Lola, var mærket som 'drengetøj'.

'Selv min næsten treårige synes, jeres kønslabels er bull... Hvorfor helvede er alle de cool t-shirts mærket som 'drenge', hvad gør i øvrigt denne t-shirt til en drenge-t-shirt? skriver India Springle til sit opslag, som hun lagde på Facebook søndag. Siden har blandt andre de new zealandske medier NZHerald og Stuff skrevet om hendes Facebook-raseri mod supermarked-kæden Kmart. også australske 7news har skrevet historien.

'Det er ærligt talt latterligt i en moderne verden, sådan en forældet flok fossiler... ned med kønsspecifikt børnetøj og ned med lamt pigetøj', skriver moren, der siden opslaget har ændret sit Facebook-navn til India Clare.

I kommentarerne og i et nyt opslag efterfølgende giver den newzealandske mor udtryk for, at hendes holdning til kønsopdelingen indenfor børnetøj virkelig er noget, der har delt vandene og har fået flere uenige mennesker til at sende vrede beskeder til hende i indbakken.

Til Daily Mail Australia siger en talsperson fra Kmart:

- I Kmart er vores butiksdesign sat op til at assistere kunder med en bekvem shopping-oplevelse baseret på deres indkøbsadfærd. Hos Kmart lytter vi konstant til vores kunder og inkorporerer deres feedback i vores fremtidige produkter og designs.