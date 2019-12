Mor raser over nøgen far i omklædningsrum - det gav bagslag

En mor gik med sin søn ind i mændenes omklædningsrum, hvor en far stod splitternøgen. Nu er internettet delt i to

En mor, der raser over en nøgen mand i mændenes omklædningsrum i den lokale svømmehal, har startet en kæmpe debat.

Kvinden har delt sit raseri på den britiske forældre-side Mumsnet, og blandt andre australske news.com.au har taget debatten op efter den blev lagt op i sidste uge og siden har fået næsten 800 kommentarer i tråden.

Moren, der har brugernavnet 'pinkboa', beskriver, at hun besluttede sig for at gå ind i omklædningsrummet under sin søns svømmelektion, fordi hun som sædvanlig havde svært ved at trække vejret inde ved selve bassinet. Her fik hun en oplevelse, som tilsyneladende forargede hende så meget, at hun efterfølgende gik hjem og lavede det nu virale opslag på Mumsnet.

'Går direkte ind i hans penis!'

Inde i omklædningsrummet, som hun i en senere kommentar har præciseret var mændenes omklædningsrum, stod en far iført intet andet end sine underbukser og gjorde sine døtre klar til svømmetræning.

'Faren til døtrene besluttede sig så for at klæde om... han smider sine bukser og er splitternøgen foran sine døtre. Han står også ved døren, så hvis en anden forælder kommer ind, ville deres barn gå direkte ind i hans penis! Og det var ikke i under et minut, for han var også i gang med at tørre sig', skriver den forargede mor, og supplerer med en grøn bræk-emoji.

I sit opslag skriver hun også, med endnu et bræk-symbol, at hun desuden fandt hans bagdel 'behåret og ikke særlig attraktiv', og spørger de andre brugere på Mumsnet, om hun er den eneste, der finder det bizart, at en voksen vælger at klæde sig helt af i et omklædningsrum før en svømmelektion for børn.

Det er der mange, der slet ikke gør, står det klart i de mange kommentarer under morens opslag.

'Du befandt dig i et omklædningsrum, og du er chokeret over, at der er nogle, der er nøgne? Jeg er forvirret', lyder det fra én, mens en anden skriver.

'Så du blev oprørt, fordi du så en mands penis i mændenes omklædningsrum?'

Flere bemærker, at det snarere var moren, der var galt på den, fordi hun benyttede sig af mændenes omklædningsrum. I en kommentar uddyber moren, at hun brugte det sammen med sin søn, fordi der sjældent kommer fædre med til svømmetimerne, og derfor er det næsten altid tomt.

Selvom mange langer ud efter moren, som de mener står alene med sin holdning til den voksne mands nøgenhed, er der dog også flere, som bakker hende op.

'Hvis man risikerer at blive set af andre børn, lader man ikke bare alting hænge fremme', skriver en af de evige Mumsnet-brugere.