Mor sagsøger hospital: Ville ikke have baby med Downs syndrom

En 33-årig kvinde fra Reading i Storbritannien forklarer retten, at hun ville have valgt en abort, hvis hun havde vidst sønnen havde Downs Syndrom

Edyta Mordel er i gang med et større søgsmål mod The National Health Service i England.

Hun sagsøger nemlig institutionen for 200.000 pund svarende til omkring 1.6 millioner danske kroner for ikke at have informeret hende om, at hun var gravid med et barn med downs i 2014. Det skriver DailyMail, der har været til stede ved høringen i Højesteret i London.

Edyta Mordel insisterer på, at hun bad om, at der blev udført adskillige tests af hendes baby, men at ingen fortalte hende, at hendes barn ville komme ud med Downs Syndrom.

I dag er hun glad for sin søn Aleksander på fire år, men hun fastholder i retten, at hun ville have endt graviditeten, hvis hun havde vidst barnet havde Downs.

Sagen bliver betegnet som 'uretmæssig fødsel', fordi kvinden ville have endt graviditeten, havde hun kendt til tilstanden.

(I dag er Edyta meget glad for sin søn)

Flere retssager på samvittigheden

Og det er ikke første gang, at National Health Service er i retten for ikke at give forældre de rigtige screeninger af deres afkom.

Tal fra 2017 viser, at de har udbetalt 70 millioner pund over fem år i flere sager omkring 'uretmæssig fødsel'. I alle tilfælde er forældrene ikke blevet gjort opmærksomme på, at deres barn ville blive født med et handicap.

Edyta Mordel fra Reading ønsker kompensation for den ekstra udgift, det er at have et barn med et handicap, og det barnets tilstand har betydet for hendes mulighed for at arbejde.

Ifølge hende selv bad hun jordemoderen om en prøve med det samme, hun fandt ud af, at hun var gravid.

Da hun tog til sin 12-ugers scanning, var hun sikker på, at prøven var blevet lavet.

Advokat Michael de Navarro, der repræsenterer National Health Service, siger dog, at hun blev tilbudt de forskellige tests, men at hun afslog dem.

Ville aldrig sige nej til scanning

Det er moderen dog ikke enig i.

- Jeg vidste fra starten af, at jeg ville have en screening for Downs Syndrom, fortalte hun ifølge mediet i retten.

Hendes advokat Clodagh Bradley forklarede på sin klients vegne, at parret ikke ville have gennemført graviditeten, hvis de havde vidst noget om tilstanden.

- De er enige om, at de ville afslutte graviditeten, hvis de vidste det, sagde han.

Men parret vidste ikke noget, og da Aleksander blev født var moderen frustreret og vred over, at ingen havde fortalt hende, at hendes søn fejlede noget.

Advokaten fra National Health Service er dog ikke enig i den udlægning. Ifølge ham valgte moderen screeningen fra, fordi der var en risiko for en spontan abort ved at få den foretaget.

- Vi har noter, hvor der står, at hun har sagt nej til screeningen, men ud over det må hun jo have vidst, at hun aldrig har fået resultaterne fra en scanning, som hun angiveligt mente, hun havde fået foretaget, sagde han i retten.

Sagen fortsætter.