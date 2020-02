Mor skaber vild debat: Se hendes liste med huslige pligter

Brooke Smith er kommet i vælten efter at have delt, at hun er hjemmegående mor med rigtig mange pligter

En liste over huslige pligter har sat gang i en voldsom debat på det sociale medie Facebook.

Moderen til fire Brooke Smith fra Brisbane delte på mediet, hvilke rutiner hun har i hjemmet, og at det nogle gange kan betyde, at hun først kommer i seng omkring midnat.

Derfra gik det stærkt med fremmede mennesker, der anklagede hende for at være en 'husmor fra 1950'erne', men der var også flere, der mente, at hun var en inspiration.

Det fortæller hun til news.com.au og til 'Today show', der sendes i Australien.

Brookes liste med pligter i hjemmet hver aften Før hun går i seng har Brooke en hel del at se til: Pakker madpakker til alle i familien

Lægger tøj frem til alle - også sin mand

Gør rent i hele huset

Vasker op

Vasker tøj Hun står op klokken 4.30 hver morgen, selvom hun først går i seng ved midnatstid, for at lave morgenmad til sin mand og børn. Herefter ordner hun sit hår og makeup, så hun er pæn til hele dagen. Vis mere Luk

'Jeg sørger altid for, at jeg ikke går i seng, før at alle madpakkerne er klar, tøjet er sat frem til dagen efter (også min mands), at huset er rent, og at opvasken er taget', skrev hun i sit opslag.

'Nogle gange betyder det, at jeg kommer i seng klokken nu og nogle gange ved midnat. Jeg står dog altid op klokken 4.30, så jeg kan lave morgenmad til min mand. Bagefter laver jeg mig en kop kaffe, ordner mit hår, dyrker motion og gør mig klar til dagen med makeup. Når moderen er glad, er husholdningen glad. Gør det selvom du ikke har lyst. Du bliver glad for det', lød det i det omdiskuterede opslag.

Brooke Smith forklarede også, at hendes mand arbejder som håndværker seks dage om ugen.

Kort efter hun havde delt opslaget væltede det ind med kommentarer fra folk, der havde forskellige meninger.

Mange mente, at det var sejt gjort af kvinden, mens andre fik kaffen galt i halsen og ikke kunne forstå, at nogle kvinder levede deres liv sådan.

Efter hun havde set kommentarerne svarede Brooke tilbage.

'Det her fungerer for os. Mine børn er ni måneder, to år, tre år og seks år. Jeg kan godt få de ældre til at hjælpe, men jeg har ingen urealistiske forventninger til dem om hjælp. Min mand laver ikke noget i hjemmet. Han arbejde rigtig hårdt og han træner også meget. Det er det mindste, jeg kan gøre. Vores forhold er fantastisk, og jeg tror, det skyldes, at vi har denne her dynamik i vores hjem', lød modsvaret.

Til news.com.au har Brooke fortalt, at hun ikke er overrasket over reaktionerne.

- Der er altid et miks er god og dårlig feedback på alt, du lægger op. Men der er sikkert mange kvinder, der tænker, at jeg lever i 1950'erne, og at jeg ikke burde være en 'mor' for min mand. For os er det bare naturligt at tage mande- og kvinderoller i et forhold. Det er det, der fungerer for os'.