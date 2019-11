Mor snydt af æbleskive-køb: - Det var bare ikke det samme

Julefreden var nær ødelagt for Anne-Silke Dideriksen og hendes børn, da de så indholdet af en pose æbleskiver

Der var lagt op til den helt store julehygge hos familien Dideriksen, da de torsdag skulle pynte op til hjerternes fest.

Og hvad hører sig til, når der skal hygges i julen? Æbleskiver.

Anne-Silke og hendes to børn havde da også været i Brugsen og hente en pose med den lækre spise, da det skulle vise sig, at de blev snydt af posens indhold.

- Sønnemanden tager posen med æbleskiver og siger uden at åbne, at der ikke er 20 i. Det griner jeg jo af og siger, at der selvfølgelig er 20 i, når det står på posen.

Men det skulle vise sig, at sønnen har flair for at tælle.

- Så var der jo kun 19 i. Julehyggen var bare ikke den samme, griner Anne-Silke til Ekstra Bladet.

Familien måtte nemlig 'slås' om, hvem der skulle undvære den sidste æbleskive, efter de havde aftalt, hvor mange de hver især skulle have.

En situation mange på Facebook havde sympati for.

Anne-Silke, der søger arbejde som kontoransat, lagde nemlig billedet af de 19 artikler op på en gruppe på Facebook, hvor kommentarerne stod i kø.

- Jeg købte en pose, der var 21 stk i. Har spist dem, så kan desværre ikke sende den til dig, skriver en bruger.

- Det er jo kriminelt..., kommenterer en anden.

Efterfølgende har Anne-Silke taget sagen i egen hånd og kontaktet æbleskive-producenten Coronet.

Fredag har de vendt tilbage med dette saglige svar:

Forklaringen lyder altså, at nummereringen på posen ikke er opdateret på visse af poserne, der skulle være rettet fra i år.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Coronet, hvis direktør ikke tog telefonen.

