Mor spillede donationer til søns kræftbehandling væk

Stacey Worsley spillede mindst 130.000 pund væk. Penge der var samlet ind via donationer, og som skulle være gået til hendes søns behandling for kræft

En britisk kvinde gamblede over en million kroner væk i jagten på flere penge til hendes søn, Tobys, behandling for kræft. penge hun blandt andet havde fået via donationer fra drengens skole og private personer.

Nu slipper hun for fængsel, efter at en dommer har accepteret hendes forklaring om, at hun var under et 'enormt pres'.

Det skriver flere britiske medier inklusiv BBC, The Guardian og Sky News.

Den 32-årige Stacey forklarede, at hun begyndte at spille om penge på internettet for at samle ind til kræftbehandling for sin søn, der led af den sjældne kræftsygdom neuroblastoma.

Overvældet af situationen

Da hun modtog sin dom på to års betinget fængsel, henvendte dommeren, Guy Kearl, sig til Stacey og forklarede:

- Du blev overvældet af situationen, som du befandt dig i. Du var under enormt pres, og jeg er ikke i tvivl om, at det hele startede, fordi du ønskede at skaffe penge til hans behandling.

Stacey Worsley tabte over en million i perioden januar 2017 og frem til marts sidste år. Over en periode på 12 dage i november 2017 tabte hun alene 173.000 kroner.

- Du jagtede de tabte penge. Du indså, at du havde gjort mere skade end gavn. Det var en nedadgående spiral, der var dømt til at gå galt.

- Ingen kan undgå at være berørt af din historie, vurderede Guy Kearl.

Brugte ikke pengene på luksuriøse ting

Han forklarede yderligere, at det også var en formildende omstændighed, at Stacey ikke havde brugt penge på luksuriøse genstande til sig selv.

i retten kom det frem, at Tobys mor, der erklærede sig skyldig i bedrageri ved en tidligere høring, kæmpede med at håndtere sønnens sygdom, samtidig med at hun tog sig af sine to andre børn.

Dommeren fik også fortalt, at det var lykkedes politiet at skaffe 1,2 millioner kroner af Staceys spillegæld fra online spillevirksomheder, og at disse penge nu vil blive betalt tilbage til donorer og andre velgørenheder.

Staceys forsvarer, Nicholas De La Poer, fortalte, at gamblingen startede med de bedste intentioner, men blev udviklede sig til en afhængighed og et fristed fra den hverdag, hun befandt sig i.

Kan få konsekvenser for andre

Dommer Guy Kearl forklarede, at han var nødt til at give en betinget straf, fordi hun har forrådt en masse mennesker, der har doneret, ligesom hendes handlinger uundgåeligt vil få en negativ betydning for fremtidig donationer.

I retten kom det også frem, at fodboldklubben Leeds United, som Toby var stor fan af, donerede 200.000 pund (1,7 millioner kroner, red.) til hans kræftbehandling. Ingen af pengene gik gennem Stacey, og blev alle brugt på Tobys behandling.

Efterfølgende viste en scanning, at Tobys behandling havde haft en effekt, og at han knoglemarv var fri for kræft. Desværre blev han kort efter diagnosticeret med en tumor i hjernen og døde 12 januar 2019.

