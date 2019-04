Mor stjæler datterens penge

Hej Puk

For et halvt års tid siden fik min datter på 12 år sig en kedelig overraskelse, da hun ville bruge nogle af de 1400 kroner, hun havde sparet op fra fødselsdage og jul. Hun havde dem i en pung på sit værelse – men pungen var tom.

Hun spurgte sin mor, om hun havde set hendes penge, hvortil hendes mor svarer: ’Dem har jeg for resten lånt til en dum regning’.

Min ekskone, som min datter bor hos, er på kontanthjælp og har været det de sidste fem år. Jeg har sagt til min datter, at hun skal have de penge igen, og hun har også konfronteret sin mor.

I første omgang fik hun at vide, at hun ville få dem, når der kom børnepenge. Det skete dog ikke. Så fik hun at vide, at hun ville få dem igen, når mor havde penge til det ...

Spørgsmålet er, om jeg skal konfrontere min ekskone med, at hun har stjålet penge fra vores datter og få en afbetalingsordning op at køre, så vores datter kan få sine penge igen – eller skal jeg blande mig udenom?

Med venlig hilsen

Per

Kære Per

Det er en rigtig svær problemstilling. Jeg kender til mange tilfælde, hvor forældre har ’lånt’ af sparegrisen, fordi de var så økonomisk trængte, at de ikke kunne se anden udvej.

Der er flere ting i det, du beskriver, og jeg kan godt forstå, at du selv er i tvivl. Men først og fremmest vil jeg sige, at det er et meget hård vending at bruge ’at stjæle’, for det kan godt være, at mor har taget de 1400 kroner, men i hendes verden er det ikke at stjæle fra sin datter. I hendes verden er det at låne – dog uden at spørge først, hvilket ikke er i orden – men der er stor forskel på de situationer.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

En anden ting er selve forståelsen af mors situation. Når man har været på kontanthjælp som forsørger i mange år, er man fattig. Ikke bare økonomisk trængt, men decideret fattig – med de ydelser, der er i dag og med kontanthjælpsloftet. Det er egentlig rigtig sørgeligt at læse om en mor, der er så økonomisk trængt, at hun for at kunne betale en regning ser sig nødsaget til at tage af sin datters opsparing. Øv!

Jeg synes, at du skulle tilbyde moderen noget støtte og hjælp, hvis det er muligt for dig. Jeg vil råde dig til at kontakte moderen og tage en snak med hende om, hvorfor det er, hun nu står i en så presset situation, at hun nu ikke kan betale jeres datters penge tilbage.

Har du for eksempel mulighed for at give mor de 1400 kroner, som hun så kan putte tilbage i sparegrisen? Hvilken betydning har det for dig at hjælpe din datter via hendes mor? Du skal tænke over, at du indirekte er med til at skabe konflikt mor og datter imellem – og at det i det hele taget ikke hjælper på moders håbløse situation at rette et våben mod hende.

Hvis du vil hjælpe din datter, så hjælp og støt hendes mor. Forklar din datter, at du godt kan forstå, at mor er trængt – og understøt din datter i, at det hele nok skal blive bedre i fremtiden.

Tænk positivt – og del ud af dit overskud til dine nærmeste.

Med venlig hilsen Puk