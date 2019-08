Mor taber krænkersag: Drengekor er fortsat kun for drenge

Forvaltningsretten i Berlin afsagde i går dom i en noget aparte krænkersag. Kvinden Susann Bräcklein havde klaget over, at hendes ni-årige datter var blevet nægtet optagelse i drengekoret Staats- und Domchor Berlin.

Sagen har vakt opsigt i Tyskland, hvor domsafsigelsen er blevet dækket af en række medier, blandt andet Spiegel.

Trods det noget anonyme navn, er drengekoret ganske hæderkronet og har en lang tradition bag sig. Det blev grundlagt i 1453 som hof- og kirkekor af Kurfyrst Friedrich II af Brandenburg.

Koret har fortsat høj status og hører nu under Universität der Künste (UdK).

Susann Bräcklein har store ambitioner på datterens vegne, hvorfor hun i november 2018 søgte om, at datteren kunne optages i koret.

Datteren er optaget på det musikalske Händel-Gymnasium med høje karakterer og har forud sunget i kor og gået på korskole i Frankfurt.

I marts i år meldte korets leder, Kai-Uwe Jirka, et nej til optagelse i koret.

Pigen har en fornuftig stemme, men mangler alligevel den fulde forudsætning for at blive optaget, lød det blandt andet i afslaget.

Overfor retten forklarede Jirka efterfølgende, at pigens køn ikke spillede en rolle i forhold til afslaget.

UdK havde dog i samme anledning skrevet til moren, at datterens chance for at blive optaget i koret svarede til, at en klarinettist blev optaget i en stryger-kvartet, hvilket moren tolkede til, at det alligevel var et spørgsmål om køn.

Susann Bräcklein, der til daglig er advokat, satte derfor apparatet igang. Hun mente desuden, at drengestemmer før puberteten ikke er så forskellige fra pigestemmer, at det gør noget.

Denne påstand godtog korlederen ikke. Han mener, at der er hørbar forskel, hvilket han underbyggede med, at komponisterne Gustav Mahler og Hector Berlioz i flere kompositioner havde indskrevet, at kompositionerne skulle udføres af drengekor på grund af forskelligheden i stemmernes tonearter.

Desuden, mener korlederen, er Staats- und Domchor Berlin ikke en uddannelsesinstitution, men et kunsterisk ensemble.

Denne forklaring godtog retten. Afgørelsen kan dog ankes, skriver de tyske medier.