Mor tager frække billeder af datter: Tjener kassen

22-årige Beth smider klunset foran mor og sælger billederne for en klækkelig skilling

En million kroner.

Så meget tjener britiske Beth Spiby om året, når hendes mor dagligt hiver kameraet frem og tager det ene frække billede efter det andet af hende.

Den historie bringer flere internationale medier, blandt andre Mirror.com, Unilad og The Sun.

Beth Spiby i fuld figur. Foto: Ritzau Scanpix

22-årige Beth Spiby gjorde tidligere karriere som bartender i den spanske ferieby Magaluf, hvor hun svingede drinks over baren til festglade turister. Her fortalte en kollega om en hjemmeside, hvor man kunne kræve betaling fra sine abonnenter mod at vise billeder af sig selv.

Beth oprettede derfor en profil på Onlyfans.com, og profilen blev hurtigt et hit blandt hjemmesidens mange besøgende.

Særligt hendes mange halvnøgne billeder fik på kort tid skaffet over 1000 abonnenter, som betalte en månedlig ydelse på 16,99 dollars (111 kroner, red) eller 12 dollars (78 kroner, red.) pr. billede af hende.

Beth Spiby begyndte at tjene styrtende med penge, så hun har derfor valgt at sige sit job op.

Da hun engagerede sig fuld tid med sin nye beskæftigelse, fik Beth brug for hjælp. Derfor blev hendes mor, 53-årige Jane Spiby, kvinden bag kameratet.

- Som udgangspunkt er det min mor, som tager alle billederne, også de meget uartige billeder. Vi har det meget behageligt sammen, siger Beth til britiske Mirror.

Mor Jane har endda datteren som cover på sin mobil. Foto: Ritzau Scanpix

Hvad der først startede med topløse billeder af den 22-årige brite, har nu udviklet sig.

- Nu er jeg også nøgen. Jeg bruger sexlegetøj og laver også solo-strip. Det kommer an på, hvad mine abonnenter ønsker, fortæller Beth Spiby.

Nu tjener Beth og hendes mor så mange penge, at de har købt en stor lejlighed, og når der shoppes, så køber Beth gerne 12 par af de samme sko.

Når Beth Spiby ikke smider tøjet foran sin mor, så driver hun også hjemmesiden Anonymousadvicebybeth, hvor hun hjælper triste sjæle med at komme ovenpå igen.