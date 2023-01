Mor til etårig i chok: Nej, nej, nej!

Det gik for nyligt helt galt, da Cecilie Sparre skulle have sine to små børn ned fra perronen på Ølby Station

Det går op og ned med elevatorerne på de danske togstationer. Men alt for ofte er du nødt til at gå selv.

Det måtte 24-årige Cecilie Sparre endnu en gang sande, da hun for nyligt skulle ned fra perronen på Ølby Station med sine to drenge på et og tre år.

I flere uger har elevatoren ikke virket, og derfor har hun været nødt til at bære den mindste ned ad trapperne i klapvognen, mens den ældste på tre må klare sig selv.

Derfor var hun ikke sen til at takke ja, da en mand i forrige uge tilbød at hjælpe med at bære Valdemar på et år ned, så hun kunne tage sig af Noah på tre.

Der er ofte problemer med elevatoren på Ølby Station, fortæller Cecilie. Banedanmark bekræfter. Foto: Per Rasmussen

Gik helt galt

Desværre gik det helt galt, fordi manden kom til at tage fat et skrøbeligt sted på klapvognen. Et stykke af klapvognen knækkede af, og Valdemar og klapvognen styrtede ned ad de mange trappetrin.

Heldigvis var Valdemar spændt fast, men klapvognen væltede, og den lille dreng måtte en tur på sygehuset, da han slog sit hoved.

'Nej, nej, nej' udbrød hans mor i det chokerende moment. Hun var dog hurtig til at reagere.

- Jeg holdt hovedet koldt og skyndte mig at få ham om. Han havde fået et par buler, men det, jeg er mest bekymret for, det er ham, der har hjulpet mig, fortæller moderen, Cecilie Sparre til Ekstra Bladet.

- Han var i chok. Det er klart, når man har hjulpet et fremmed menneskes barn. Jeg kunne se på hans kropssprog, at han bare ville væk fra den situation.

Noah på tre har ikke glemt uheldet. 'Det var her, Valdemar slog sit hoved,' siger han til sin mor, når de står ved trapperne. Foto: Per Rasmussen

Hun har siden lavet et opslag på Facebook, hvor hun har spurgt efter manden, fordi hun vil sikre sig, at han er okay, og endnu en gang vil sige tak for hjælpen trods den uheldige situation.

Det er ikke første gang, at det er gået galt for den lille familie på stationen. En enkelt gang er den ældste dreng, Noah, faldet på trappen, fordi Cecilie stod med klapvognen, og Noah skulle gå ned selv.

Alligevel er det ikke hendes egne udfordringer, der fylder for Cecilie.

- Tænk, hvis det havde været en ældre dame, en handikappet eller en anden, der ikke har muligheden for at klare sig selv. Det er det, der irriterer mig mest, siger Cecilie Sparre.

Ekstra Bladet skrev tidligere på måneden om Thomas, der 2. juledag var fanget på Holte Station og overvejede at trille sin kørestol ned ad trapperne, fordi der ikke var nogen hjælp at hente.

Banedanmark: Vi skal holde på borgernes penge

Det er Banedanmark, der har ansvaret for elevatordriften på togstationerne i Danmark.

Ekstra Bladet har talt med Jesper Sejerø, der er sektionschef for Banedanmarks infrastruktur og har ansvar for al drift og strøm. Han beklager den konkrete situation.

- Det er jeg ked af og beklager, at det har de konsekvenser. Det er uheldigt og beklageligt, siger han.

- Det er ikke første gang, at vi kan konstatere, at det har alvorlige konsekvenser for danske pendlere, når elevatorerne ikke virker. I øjeblikket er der 17, der er ude af drift. Hvorfor er der ikke mere tjek på det?

- En meget stor årsag er simpelthen hærværk. Ruderne bliver smadret, og så står de udendørs. Det betyder, at det er et hårdt miljø. De fleste elevatorer er designet til at stå indendørs, siger Jesper Sejerø.

- Er elevatorerne på togstationer designet til at stå indendørs?

- Nej, de er designet til udendørs brug, men det er stadigvæk et hårdt miljø.

- Jeg tror, mange er af den opfattelse, at driften burde være bedre. Hvad gør I for at forbedre den?

- Vi arbejder stenhårdt på at gøre det bedre. En af de ting, vi konkret har gjort, er at lave en servicekontrakt med et firma, som vi kan tilkalde hurtigt.

- Vi har haft store problemer med at få leveret reservedele. Problemet i Ølby er, at fejlen kommer ind lige før jul, og så bliver reservedelen først bestilt lige efter jul, og så bliver der lavet hærværk på den også.

- Aftalen med det firma. Er den ny? For der er jo stadigvæk mange problemer.

- Den kontrakt har været i kraft i et stykke tid, og vi er i en løbende dialog om performance. Men min oplevelse er, at vores respons er blevet meget bedre på de her fejl, end den har været før i tiden.

- Hvorfor bliver problemerne ikke løst hurtigere? Handler det om penge?

- Der er nogle krav i kontrakten til, hvor hurtigt entreprenøren skal reagere. Jo hurtigere det skal gøres, jo dyrere bliver det. Så skal de jo have øget beredskab. Så der er en balance, da vi også skal holde på borgernes penge, siger Jesper Sejerø.